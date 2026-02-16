Obavijesti

Tudorov stručni stožer: Dovodi dva Hrvata u Spurse, a Frankov pomoćnik odlazi nakon 32 dana

S odlaskom Heitinge, Cochranea i Haslama, Tudor je doveo tri nova člana svog stožera. Engleski mediji navode kako Tudor sa sobom dovodi dvojicu hrvatskih trenera, Ivana Javorčića i Tomislava Rogića

Dolazak hrvatskog nogometnog stručnjaka Igora Tudora u Tottenham, nije označio samo promjenu menadžera Spursa, već i pomoćnih trenera. Tudor će na klupi londonskog sastava naslijediti Danca Thomasa Franka, a Tottenham naapuštaju i njegovi pomoćnici Justin Cochrane, Chris Haslam, te John Heitinga koji se pridružio tek prošli mjesec potpisavši ugovor na dvije i pol godine.

Bivši branič Ajaxa, Atletico Madrida, Evertona i Fulhama, tako napušta Spurse nakon svega 32 dana.

"John je sjajno pojačanje našem trenerskom osoblju. Njegova sposobnost, osobnost i karakter dodat će ogromnu vrijednost i na terenu i izvan njega," kazao je Frank sredinom siječnja.

UEFA Champions League - Tottenham Hotspur Training
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Međutim, njegov dolazak u klub nije preokrenuo njihovu lošu formu. Spursi nisu uspjeli pobijediti niti u jednoj od pet utakmica Premier lige - izgubili su tri i remizirali dva puta.

S odlaskom Heitinge, Cochranea i Haslama, Tudor je doveo tri nova člana svog stožera. Engleski mediji navode kako Tudor sa sobom dovodi dvojicu hrvatskih trenera, Ivana Javorčića i Tomislava Rogića, te kondicijskog stručnjaka Riccarda Ragnaccija.

