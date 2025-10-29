Tudoru masna otpremnina za otkaz u Juveu! Evo tko preuzima

Talijanski prvoligaš Juventus izabrao je Luciana Spallettija za novog glavnog trenera, pišu u srijedu talijanske novine, dodajući da se službena objava očekuje kasno tijekom dana ili u četvrtak. Juventus je otpustio Igora Tudora nakon što nije uspio pobijediti u posljednjih osam utakmica u svim natjecanjima, priopćio je klub Serie A u ponedjeljak.

"Stara dama" ima pune ruke posla s otpremninama jer mora riješiti ugovore i s Tudorom i njegovim prethodnikom Thiagom Mottom do 2027. koji ih, prema informacijama novinara Nicoloa Schire stoje čak 25 milijuna eura! Tudorova je plaća bila tri milijuna eura godišnje neto (oko pet i pol bruto), što znači više od 11 milijuna eura bruto do kraja dvogodišnjeg ugovora koji je potpisao u lipnju, i to bez troškova stožera. A klub će uz to morati isplatiti i novog trenera.

Spalletti, bivši talijanski izbornik, rekao je u utorak da ga još nisu kontaktirali u vezi s trenerskim poslom u Juventusu, ali da je željan povratka na klupu nakon razočaravajućih rezultata s talijanskom reprezentacijom.

- Bilo bi lijepo da nakon toga dobijem novu priliku za povratak u igru - izjavio je Spalletti, dodajući da bi svaki menadžer rado prihvatio posao u Juventusu.

Prema pisanju medija, službena objava mogla bi uslijediti nakon utakmice Juventus - Udinese koja se igra u srijedu s početkom u 17.30.