I NIJE JEDINI NA PLAĆI

Tudoru masna otpremnina za otkaz u Juveu! Evo tko preuzima

Piše Josip Tolić, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pablo Morano

Luciano Spalletti postaje novi trener Juventusa! Tudor otpušten nakon loših rezultata, klub pred otpremninama od 25 milijuna eura. Službena objava uskoro

Talijanski prvoligaš Juventus izabrao je Luciana Spallettija za novog glavnog trenera, pišu u srijedu talijanske novine, dodajući da se službena objava očekuje kasno tijekom dana ili u četvrtak. Juventus je otpustio Igora Tudora nakon što nije uspio pobijediti u posljednjih osam utakmica u svim natjecanjima, priopćio je klub Serie A u ponedjeljak.

Pokretanje videa...

00:34

"Stara dama" ima pune ruke posla s otpremninama jer mora riješiti ugovore i s Tudorom i njegovim prethodnikom Thiagom Mottom do 2027. koji ih, prema informacijama novinara Nicoloa Schire stoje čak 25 milijuna eura! Tudorova je plaća bila tri milijuna eura godišnje neto (oko pet i pol bruto), što znači više od 11 milijuna eura bruto do kraja dvogodišnjeg ugovora koji je potpisao u lipnju, i to bez troškova stožera. A klub će uz to morati isplatiti i novog trenera. 

Spalletti, bivši talijanski izbornik, rekao je u utorak da ga još nisu kontaktirali u vezi s trenerskim poslom u Juventusu, ali da je željan povratka na klupu nakon razočaravajućih rezultata s talijanskom reprezentacijom.

- Bilo bi lijepo da nakon toga dobijem novu priliku za povratak u igru - izjavio je Spalletti, dodajući da bi svaki menadžer rado prihvatio posao u Juventusu.

Prema pisanju medija, službena objava mogla bi uslijediti nakon utakmice Juventus - Udinese koja se igra u srijedu s početkom u 17.30.

