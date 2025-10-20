Tudoru posao visi o niti, jedan Hrvat već stoji u redu za klupu

Igor Tudor (47) nalazi se u središtu oluje koja potresa Juventus. Nakon prvog ovosezonskog poraza u Comu (2-0), povjerenje koje mu je klub dao sve više poprima obilježje privremene mjere. Iako je vodstvo odlučilo stati iza njega, Tudor mora pokazati jasan zaokret već u iduća dva ispita protiv Real Madrida u Ligi prvaka i protiv Lazija u prvenstvu. Novi neuspjesi mogli bi otvoriti put promjeni na klupi torinske momčadi.

U klupskim uredima već se govori o mogućim nasljednicima. Na popisu su imena od Roberta Mancinija, koji se zasad ne priključuje Nottingham Forestu, preko Luciana Spallettija, čija bi plaća teško opteretila proračun, do Raffaelea Palladina, oko kojeg u upravi postoje dvojbe. U pozadini ostaje i ideja o povratku Thiaga Motte, dok sportski direktor Damien Comolli razmatra i vlastite prijedloge, među kojima su i njemački stručnjaci Edin Terzić i Marco Rose, piše Gazzetta dello Sport.

Tudor je posljednjih dana vodio otvoren razgovor s Comollijem. Nisu raspravljali samo o formi momčadi, nego i o taktičkim zamislima koje hrvatski trener provodi. Comolli je tražio objašnjenje o mogućim promjenama i poticao prelazak na sustav s četvoricom u obrani. Tudor je, međutim, ostao dosljedan svojoj viziji kojoj vjeruje. Takav stav dodatno je produbio razlike između trenera i uprave, čiji su odnosi sada hladniji nego ikad, piše Tuttosport.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Poraz od Coma razotkrio je sve slabosti. "Stara dama" je, unatoč obrambenim pojačanjima, ostala bez jasnih rješenja u napadu. U torinskom klubu vlada sve veća napetost. Tudor, koji ima ugovor do 2027. s mogućnošću produljenja na 2028., vrijedan oko osam milijuna eura bruto, svjestan je da mu slijede dani odluke. Sljedeći tjedan mogao bi odlučiti o njegovoj budućnosti.

Uz probleme na terenu, klub se suočava i s poteškoćama u pregovorima oko produljenja ugovora s mladim talentom Kenanom Yildizom.