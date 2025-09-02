Tuga u boksu: Preminula ikona koja je namučila Alija i Fraziera

Joe Bugner, boksač mađarskog podrijetla koji je nosio britansko i australsko državljanstvo te bio jedna od ključnih figura "zlatnog doba" teške kategorije, preminuo je 1. rujna 2025. u dobi od 75 godina. Ostat će upamćen po nevjerojatnoj izdržljivosti, tehničkoj vještini i mečevima u kojima se ravnopravno nosio s najvećim legendama boksa, uključujući Muhammada Alija i Joea Fraziera.

Rođen kao József Kreul Bugner 13. ožujka 1950. u Szőregu u Mađarskoj, njegov životni put obilježen je bijegom obitelji tijekom Mađarske revolucije 1956. godine.

Obitelj se skrasila u Engleskoj, gdje je mladi Bugner pokazao izniman sportski talent. Iako je 1964. postao nacionalni juniorski prvak u bacanju diska, njegova prava strast bio je boks. Nakon kratke, ali uspješne amaterske karijere, u kojoj je s apenas 17 godina osvojio ABA naslov u poluteškoj kategoriji, 1967. godine prešao je u profesionalce.

Karijera obilježena borbama s velikanima

Bugnerova profesionalna karijera trajala je više od tri desetljeća, što ga čini jednim od najdugovječnijih boksača u povijesti. Već 1971. godine skrenuo je pozornost na sebe kontroverznom pobjedom nad britanskom ikonom Henryjem Cooperom, čime je osvojio naslove prvaka Velike Britanije, Commonwealtha i Europe. Europski naslov osvajao je ukupno tri puta tijekom 1970-ih.

Ipak, najpoznatiji je po borbama s najvećim teškašima svog vremena. Dvaput se borio protiv Muhammada Alija (1973. i 1975.) i u oba meča izdržao svih 15 rundi, izgubivši oba puta na bodove, ali pritom demonstriravši nevjerojatnu otpornost. Njegov meč protiv Joea Fraziera, iako tijesno izgubljen, mnogi smatraju njegovom najboljom izvedbom u karijeri.

Nakon preseljenja u Australiju 1986. godine, gdje je dobio nadimak "Aussie Joe", osvojio je australski naslov prvaka 1995. Vrhunac kasne karijere doživio je 1998., kada je s 48 godina osvojio WBF naslov svjetskog prvaka, postavši najstariji boksač s pojasom svjetskog prvaka. Profesionalnu karijeru završio je s impresivnim omjerom od 69 pobjeda (41 nokautom), 13 poraza i jednim neriješenim mečom.

Direktom je frustrirao protivnike

Bugnerov stil bio je prvenstveno obramben i tehnički. Koristio je svoju visinu (193 cm), doseg i odličan direkt kako bi kontrolirao borbu i frustrirao protivnike. Bio je poznat po iznimnoj izdržljivosti i čvrstoj bradi, zbog čega je rijetko bio nokautiran, čak i protiv najjačih udarača. Iako mu je ponekad nedostajala razorna snaga, njegova sposobnost da primi udarce i odvede meč do kraja činila ga je opasnim protivnikom za svakoga. Njegovo nasljeđe nije definirano svjetskim titulama, već hrabrošću, otpornošću i spremnošću da uđe u ring s najboljima.

Život nakon boksa

Izvan ringa, Bugner se okušao i u glumačkoj karijeri, pojavivši se u filmovima poput "Street Fighter" (1994.) te u nekoliko filmova s Budom Spencerom.

Njegov život, koji ga je vodio od Mađarske preko Velike Britanije do Australije, svjedoči o nevjerojatnoj prilagodljivosti i upornosti. Ostat će upamćen kao borac koji je bio neizostavan dio jedne od najjačih era u povijesti boksa i kao čovjek čija karijera služi kao testament hrabrosti i izdržljivosti.