Tuga u Dalmaciji: Poginuo mladi nogometaš Ante Bogdan (20)

Mladi nogometaš Ante Bogdan preminuo je u nedjelju poslijepodne u 21. godini života u prometnoj nesreći kod Karlobaga vozeći motocikl. Informaciju o preranom odlasku bivšeg člana potvrdio je NK Omiš. Prošle je sezone Bogdan igrao za drniški DOŠK, a prije toga za Omiš u Trećoj NL Jug, u mlađim kategorijama i za Dugopolje, Split, Adriatic i Omladinac.

Bogdan je vozio motocikl iz smjera Zadra prema Karlobagu kad je kod predjela Veliki Prženac u blizini mjesta Barić Draga izgubio nadzor nad vozilom, udario u rubni kamen, a potom i u kameni usjek. Nije mu bilo spasa, potvrdila je PU ličko-senjska.

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024./2025., a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante. Pokoj ti vječni", poručili su iz NK Omiša.

"S velikom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg bivšeg igrača, Ante Bogdana. U ime NK Dugopolje izražavamo iskrenu i duboku sućut obitelji Bogdan, rodbini, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Ante je bio dio naše nogometne obitelji i zauvijek će ostati u našim sjećanjima. Počivao u miru Božjem", objavili su iz NK Dugopolja.

Poginuli mladić dolazi iz nogometne obitelji, stric Franko Bogdan također je bio profesionalni nogometaš, kasnije i trener. Tim se poslom bavi i njegov otac Krešimir. Nažalost, cesta je uzela još jedan mladi život, svega mjesec dana nakon tragedije u jaskanskom kraju u kojoj je poginuo Matija Vranić, član niželigaša Duge Rese, vraćajući se s maturalne večeri. Bilo mu je samo 19 godina.