Obavijesti

Sport

Komentari 0
POČIVAO U MIRU

Tuga u Dalmaciji: Poginuo mladi nogometaš Ante Bogdan (20)

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Tuga u Dalmaciji: Poginuo mladi nogometaš Ante Bogdan (20)
Foto: NK Omiš
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tragedija potresla nogomet: 21-godišnji Ante Bogdan poginuo je u nesreći na motociklu, a NK Omiš se oprostio od bivšeg igrača

Admiral

Mladi nogometaš Ante Bogdan preminuo je u nedjelju poslijepodne u 21. godini života u prometnoj nesreći kod Karlobaga vozeći motocikl. Informaciju o preranom odlasku bivšeg člana potvrdio je NK Omiš. Prošle je sezone Bogdan igrao za drniški DOŠK, a prije toga za Omiš u Trećoj NL Jug, u mlađim kategorijama i za Dugopolje, Split, Adriatic i Omladinac.

Bogdan je vozio motocikl iz smjera Zadra prema Karlobagu kad je kod predjela Veliki Prženac u blizini mjesta Barić Draga izgubio nadzor nad vozilom, udario u rubni kamen, a potom i u kameni usjek. Nije mu bilo spasa, potvrdila je PU ličko-senjska.

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024./2025., a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante. Pokoj ti vječni", poručili su iz NK Omiša.

"S velikom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg bivšeg igrača, Ante Bogdana. U ime NK Dugopolje izražavamo iskrenu i duboku sućut obitelji Bogdan, rodbini, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Ante je bio dio naše nogometne obitelji i zauvijek će ostati u našim sjećanjima. Počivao u miru Božjem", objavili su iz NK Dugopolja.

Poginuli mladić dolazi iz nogometne obitelji, stric Franko Bogdan također je bio profesionalni nogometaš, kasnije i trener. Tim se poslom bavi i njegov otac Krešimir. Nažalost, cesta je uzela još jedan mladi život, svega mjesec dana nakon tragedije u jaskanskom kraju u kojoj je poginuo Matija Vranić, član niželigaša Duge Rese, vraćajući se s maturalne večeri. Bilo mu je samo 19 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve
IZGRADIO OAZU MIRA

EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve

Livaja i supruga sagradili luksuznu vilu na Šolti, a trošak doseže blizu milijun eura. Na zemljištu i pomoćni objekt. Bit će susjedi s Rakitićem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026