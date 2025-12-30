Obavijesti

U 91. GODINI

Tuga u Madridu: Preminuo je najdugovječniji kapetan Atletica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tuga u Madridu: Preminuo je najdugovječniji kapetan Atletica
Foto: Profimedia

Collar je u Atleticovom dresu odigrao 470 nastupa i postigao 105 golova između 1953. i 1969. godine, što ga čini petim igračem kluba po broju službenih nastupa. Rekorder je Koke sa čak 708 nastupa

Bivši španjolski nogometni reprezentativac Enrique Collar, najdugovječniji kapetan u povijesti Atletico Madrida, umro je u 91. godini, priopćio je klub.

- Preminula je jedna od naših najvećih legendi - objavio je Atletico.

Collar je 16 godina bio Atleticov član, pri čemu je 10 godina bio kapetan kluba.

Ukupno je u Atleticovom dresu upisao 470 nastupa i postigao 105 golova između 1953. i 1969. godine, što ga čini petim igračem kluba po broju službenih nastupa. Rekorder je Koke sa čak 708 nastupa.

Football. European Cup Winners' Cup Final. Tottenham Hotspur vs. Atletico Madrid 5-1. Enrique Collar (captain Atletico), referee Andries van Leeuwen and Danny Blanchflower (captain Tottenham) Rotterdam 1963 - Photo by Pot, Anefo
Foto: Profimedia

S Atleticom je osvojio španjolsko prvenstvo, tri Kupa kralja, te Kup pobjednika kupova.

Također je odigrao 16 utakmica za Španjolsku, nastupivši na Svjetskom prvenstvu 1962.

