Tuga u Zadru: Preminuo Zdenko Kuman, legendarni navijač

Tužna vijest u nedjeljno jutro zavinula je zadarsku sportsku scenu u crno. Preminuo je Zdenko Kuman zvan Zdene, koji je poznat kao legendarni dugogodišnji navijač zadarskih sportskih klubova.

Zdene je od 2007. bio u Domu za odrasle osobe i rehabilitaciju u Metkoviću, a za zadarske klubove navijao je punim srcem. Od njega se u emotivnoj poruci oprostio i Muzej zadarske košarke...

- Tužna vijest… Tužan dan koji će zasigurno ujediniti Zadar u cijelom njegovom biću. Umro je Zdenko Kuman. Naš Zdene Ruke su danas na našim licima i u mislima na njega.. Nema tog Zadranina koji danas neće misli, molitvu, prema njemu uputiti.. Utjeha je svima nama da boli više nema u Zdenkovom životu a njegovi životopisni trenuci vječno će živjeti u svima nama.. Sa Zdenkom je otišao i onaj najposebniji dio Zadra.. Zauvijek.. Počivao u miru dragi Zdenko. Sućut njegovoj obitelji - napisali su.