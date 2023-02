Tuguju u Ćirinom najdražem kafiću: Tu su ga svi zvali šefe, a volio je da čaj dođe bez vrećice

U kultnom zagrebačkom kafiću Charlie gdje je Miroslav Ćiro Blažević bio stalni gost, od jutra je sjetna atmosfera. Njegovi susjedi koji su skupa s njim ovdje ispijali kave prisjećaju se lijepih uspomena. Zbijale su se šale, pjevalo se i pričalo o nogometu.

- Ćiro je bio stalna postava ovog kafića. Dugo se borio s karcinomom, ali čim bi malo prizdravio odmah bi navratio na kavicu. Znao je ovdje sjediti u bilo koje doba dana, nekada i po tri sata. I tako već 15 godina. Ljudi su mu prilazili, slikali se s njim, a on nikad nije odbijao. Često je sjedio u društvu, a od kad nema njega nema ni njegovih prijatelja ovdje. Živio je svega par koraka od kafića, ali u posljednje vrijeme nije mogao dolaziti bio je preslab - rekao nam je jedan od gostiju.

Često ga je viđala i konobarica Marija koja ga se rado prisjetila, a kod nje je posljednji put bio krajem prošle godine.

- Sjedio je ovdje satima, a ljudi su se za njegovim stolom izmjenjivali kao na traci. On bi mi govorio prijateljice ostavi sve račune sa strane. I svaki put bi sve platio, a uvijek bi ostavio nešto i za mene. Ovdje su ga svi zvali šefe. Ljudi su dolazili za njega ostavljati pisma i brojeve mobitela. Zadnji put je ovdje došao u prosincu, netko mu je donio baklave. On je u tim baklavama uživao, sav je bio mastan. Dodala sam mu salvetu, a on onako ponizno zahvalan. Tad je prvi put probao Jamnicu s okusom i to ga je oborilo s nogu - rekla nam je Marija i prisjetila se anegdote s početka rada u spomenutom kafiću:

- Ma Ćiro je uvijek bio ljubazan, nasmijan, ponekad bi nabacio i šalu. Najčešće je pio Cedevitu, čaj od kamilice, malu kavu, a mineralna voda je morala biti samo marke Jamnica koju smo morali isključio zbog njega naručivati. Druge marke nije htio ni pogledati. Volio je da mu se čaj servira bez vrećice, a limun je morao biti iscijeđen. Kad sam tek došla raditi, servirala sam mu čaj kako se i inače servira, on me malo čudno pogledao, a onda mu je prijatelj pripremio čaj do kraja.

