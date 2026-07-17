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KAPETAN DINAMA

Josip Mišić: San mi je igrati za Hrvatsku, godine su samo broj

Piše Bruno Lukas,
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Josip Mišić: San mi je igrati za Hrvatsku, godine su samo broj
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Kapetan Dinama Josip Mišić uoči prvog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna otkrio je da sanja nastup za Hrvatsku i nada se pozivu Slavena Bilića

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Dinamo u utorak gostuje kod švicarskog Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Maksimiru. Kapetan Josip Mišić (32) kaže da momčad 'diše jako dobro' i da nema ozljeda.

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- Thun je senzacionalno ušao iz druge lige i osvojio naslov, ali to ne mijenja ništa. Nema mjesta prevelikom optimizmu, trebamo biti čvrsto na zemlji i pokazati na terenu da smo favoriti - poručio je Mišić, koji ne vidi ni problem s umjetnom travom.

O novom izborniku 'vatrenih' Slavenu Biliću koji ga je pohvalio na konferenciji, Mišić je bio jasan u razgovoru za RTL.

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Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Pratio sam izbornikovu konferenciju. Svakom igraču je san igrati za državu. Godine su samo broj. San mi je nastupiti za svoju Hrvatsku i nadam se da će se ostvariti - rekao je.

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Otkrio je i da navija za Španjolsku u finalu SP-a, između ostalog i zbog suigrača Danija Olma kojemu je tim iz Dinama poslao fotografije za podršku.

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