Kapetan Dinama Josip Mišić uoči prvog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna otkrio je da sanja nastup za Hrvatsku i nada se pozivu Slavena Bilića
Josip Mišić: San mi je igrati za Hrvatsku, godine su samo broj
Dinamo u utorak gostuje kod švicarskog Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Maksimiru. Kapetan Josip Mišić (32) kaže da momčad 'diše jako dobro' i da nema ozljeda.
- Thun je senzacionalno ušao iz druge lige i osvojio naslov, ali to ne mijenja ništa. Nema mjesta prevelikom optimizmu, trebamo biti čvrsto na zemlji i pokazati na terenu da smo favoriti - poručio je Mišić, koji ne vidi ni problem s umjetnom travom.
O novom izborniku 'vatrenih' Slavenu Biliću koji ga je pohvalio na konferenciji, Mišić je bio jasan u razgovoru za RTL.
- Pratio sam izbornikovu konferenciju. Svakom igraču je san igrati za državu. Godine su samo broj. San mi je nastupiti za svoju Hrvatsku i nadam se da će se ostvariti - rekao je.
Otkrio je i da navija za Španjolsku u finalu SP-a, između ostalog i zbog suigrača Danija Olma kojemu je tim iz Dinama poslao fotografije za podršku.
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