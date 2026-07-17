Josip Mišić: San mi je igrati za Hrvatsku, godine su samo broj

Dinamo u utorak gostuje kod švicarskog Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Maksimiru. Kapetan Josip Mišić (32) kaže da momčad 'diše jako dobro' i da nema ozljeda.

- Thun je senzacionalno ušao iz druge lige i osvojio naslov, ali to ne mijenja ništa. Nema mjesta prevelikom optimizmu, trebamo biti čvrsto na zemlji i pokazati na terenu da smo favoriti - poručio je Mišić, koji ne vidi ni problem s umjetnom travom.

O novom izborniku 'vatrenih' Slavenu Biliću koji ga je pohvalio na konferenciji, Mišić je bio jasan u razgovoru za RTL.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Pratio sam izbornikovu konferenciju. Svakom igraču je san igrati za državu. Godine su samo broj. San mi je nastupiti za svoju Hrvatsku i nadam se da će se ostvariti - rekao je.

Otkrio je i da navija za Španjolsku u finalu SP-a, između ostalog i zbog suigrača Danija Olma kojemu je tim iz Dinama poslao fotografije za podršku.