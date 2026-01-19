Turci su puno bolji u baklavama i serijama. Bijač čuvao ruke, a Fatović leđa za Talijane...

Serije, baklave... U tome su Turci odlični. Vaterpolo? Možda jednog dana, ali vjerojatno ni tad. Doduše, treba im čestitati na ulasku u drugi krug Europskog prvenstva, a pobijede li Gruziju u sljedećoj utakmici, možda i na utakmici za deseto mjesto. To bi već bio veliki pothvat za turski vaterpolo.

Hrvatski je trenutno 13 golova ispred (22-9). Vjerojatno i više, da je maksimalne ozbiljnosti, ali to su "barakude" svjesno pričuvale za srijedu i najvažniju utakmicu turnira. Protiv Italije igramo za polufinale Europskog prvenstva (18:00). Kalkulacija nema, nakon što su Grci pobijedili Talijane 15-13 i potvrdili prvo mjesto, za drugo mjesto igra nam bilo kakva pobjeda, dakle i nakon peteraca. Isto vrijedi i za Talijane. U drugoj skupini jedini sigurni su Srbi, izvjesno i kao prvoplasirani, osvoje li barem i bod protiv Crne Gore, a o drugom polufinalistu te skupine odlučivat će Mađarska i Španjolska.

Foto: Aniko Kovacs

U hrvatskom sastavu u ponedjeljak, ne neočekivano, nije bilo Lorena Fatovića. Stanje sa živcem je u redu, već je trenirao, ali protiv Turske zaista nije imalo smisla išta forsirati ili riskirati. Pravog Lolu čekamo u srijedu. I ne samo njega, primjerice, i Marka Žuvelu šuterski raspoloženog kakav je bio protiv Turske s pet golova. Dobro, bilo je tu i pet promašaja, ponešto izgubljenih lopti, ali ako je nešto trebalo potrošiti protiv Turaka, to je najbolji izbor.

Da, i Marko Bijač čuvao je ruke za Talijane. Ivan Marcelić odradio je utakmicu s devet obrana ili 50 posto obrana, možda je to moglo i malo bolje, ali dobro. Zvonimira Butića bilo je opet posvuda (četiri gola, dvije asistencije), a ruku su pustili Biljaka i Vukičević, prvi s četiri gola, drugi s tri. Rekosmo, svačija će ruka biti dobrodošla protiv Italije. Mi vjerujemo da smo bolji, a sad...