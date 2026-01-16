Obavijesti

ŽESTOKE OPTUŽBE

Turski klub: Pierre-Gabriel je otišao bez ikakvog dopuštenja. Tužit ćemo igrača i menadžera!

Piše Jakov Drobnjak,
Radomlje: Prijateljska utakmica ND Primorje - GNK Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kayserispor je objavio priopćenje u kojem je napisao da je Pierre-Gabriel napustio klub bez ikakvog dopuštenja nakon što je sve dogovoreno s Dinamom i nakon što je potpisao ugovor

Pisalo se kako je Ronaëlu Pierre-Gabrielu propao transfer iz Dinama u turski Kayserispor, a sada se klub i službeno oglasio oko te situacije te je iznio teške optužbe protiv francuskog beka. Klub je poslao priopćenje na čijem je početku napisano kako medijski napisi o situaciji nisu točni, a zatim je klub optužio Pierre-Gabriela da je "pobjegao".

"Proces vezan uz igrača Pierrea-Gabriela proveden je u potpunosti službeno i u skladu s međuklupskim pravilima. Nogometni klub Kayserispor prvo je uspostavio službeni kontakt s Dinamom, a nakon dobivanja potrebnih dozvola od tog kluba, stupio je u kontakt s igračem. Nakon tog procesa, između Kayserispora i Dinama potpisan je sporazum o međusobnom transferu", započinje se u priopćenu te se dodaje:

"Nakon spomenutog dogovora, igrač je došao u Kayseri uz znanje i dopuštenje svog kluba. Svi uvjeti dogovoreni ranije jasno su i nedvosmisleno navedeni u ugovoru. Ugovor su igrač i njegov menadžer proslijedili svojim odvjetnicima, a nakon završetka pravnog pregleda i postupka odobrenja, potpisan je bez ikakvog pritiska i potpuno slobodnom voljom".

Nakon toga je, navodi klub, sve krenulo u krivom smjeru.

"Nakon potpisivanja ugovora, igrač je trenirao s našom momčadi; a nakon treninga, osobno je izrazio svoju sreću i zadovoljstvo što je ovdje. Međutim, sljedećeg jutra u 09:59, nakon poruke koju je poslao igračev menadžer, igrač je, pod pritiskom i pogrešnim usmjeravanjem svog menadžera, napustio Kayseri bez ikakvog dopuštenja našeg kluba", napisao je Kayserispor pa dalje naveo:

"Ovi događaji predstavljaju iznimno veliko nepoštovanje prema Nogometnom klubu Kayserispor i turskom nogometu. Kao Nogometni klub Kayserispor, nikada nećemo prihvatiti ovakav stav. Zbog nepoštivanja ugovornih odredbi od strane igrača koji je potpisao ugovor i sudjelovao na treninzima; suočen s ovim nepoštovanjem prema našem klubu, Nogometni klub Kayserispor će od sutra u potpunosti iskoristiti sva svoja zakonska prava protiv igrača i njegovog menadžera".

