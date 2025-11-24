Turski mediji javili: Kocaelispor je isplatio dio dugova Petkoviću

Bruno Petković (31) još je jednom postao glavna tema turskih medija. Hrvatski napadač, koji je prošlog tjedna zaprijetio odlaskom iz Kocaelispora zbog neisplaćenih financijskih obveza, napokon je dočekao pomak. Nakon što je priča procurila u javnost i izazvala pritisak na čelnike kluba, Kocaelispor je danas isplatio veći dio duga prema svom kapetanu, tvrdi turski insajder Reşat Can Özbudak.

Petković je u Kocaelispor stigao ovoga ljeta nakon iscrpljujuće transfer-sage i potpisao dvogodišnji ugovor. No, umjesto mirnog početka nove epizode karijere, dočekali su ga financijski problemi. Lokalni mediji, uključujući Kocaeli Barış Gazetesi, otkrivaju da je hrvatskom napadaču prošlog tjedna isplaćeno 200.000 eura, a danas još oko 325.000 eura, čime je njegov formalni zahtjev za isplatu zasad povučen.

Ipak, klub mu i dalje duguje približno 125.000 eura, a zasad nije poznato hoće li i kada taj iznos biti podmiren. U turskim se medijima navodi da je ukupan dug iznosio 650.000 eura: 200.000 eura bonusa za potpis te 450.000 eura na ime plaća od početka sezone. Petković je, nakon što je izgubio strpljenje, poslao klubu službeni zahtjev uz jasnu poruku, ako obveze ne budu ispunjene, pokrenut će tužbu.

Ove sezone upisao je osam nastupa i zabio četiri gola, no posljednjih tjedana muči ga ozljeda koja ga je udaljila od terena. Unatoč tome, njegov utjecaj u svlačionici i na klupsku dinamiku ostaje neupitan, baš kao i činjenica da se cijela priča oko dugovanja još uvijek nije do kraja zakopala.