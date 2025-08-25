Tužan kraj teniske legende. Za 53 minute oprostila se uz suze

Češka tenisačica Petra Kvitova (35) zaključila je profesionalnu tenisku karijeru porazom u prvom kolu US Opena od Francuskinje Diane Parry sa 1-6, 0-6. Meč je trajao svega 53 minute. Kvitova se nakon meča dobro držala, ali kada je prešla teren kako bi zagrlila svog supruga Jirija Vaneka, suze su joj navrle na oči. Dirnuo ju je i kratki oproštajni video koji su joj organizatori pripremili.

- Nadala sam se da će to biti bolji nastup, ali bilo je emocionalno teško - priznala je nakon što je obrisala suze.

- Hvala ti, New Yorku, što sam ovdje održala svoj posljednji ples. Uopće ne žalim ni za čim. Bilo je to dugo i prekrasno putovanje - rekla je češka zvijezda.

Kvitova je tijekom karijere osvojila 31 turnir, pri čemu je dva puta slavila u Wimbledonu (2011, 2014). Još 11 puta je poražena u finalima. Debitirala je 2006. godine, a u siječnju 2009. osvojila je svoj prvi WTA naslov u Hobartu. Dvije godine kasnije, 2011. osvojla je šest titula na WTA turneji. Od tada je Kvitova uspjela osvojiti barem jednu turnir devet godina zaredom do 2019.

Njen najbolji plasman u karijeri bilo je drugo mjesto na WTA ljestvici 31. listopada 2011. godine. Osvojila je i brončanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

- Tijekom karijere, Petra se natjecala sa skromnošću i otpornošću te oduševljavala tenisku publiku svojim uzbudljivim stilom tenisa. Ona je prava prvakinja, na terenu i izvan njega, koja će jako nedostajati WTA obitelji i navijačima diljem svijeta. Želimo joj puno radosti i uspjeha u sljedećem poglavlju - kazala je izvršna direktorica WTA Portia Archer.