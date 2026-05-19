Tužna vijest pogodila regiju: Preminula mlada košarkašica

Srpsku i regionalnu košarkašku javnost pogodila je tužna vijest o smrti mlade košarkašice Ines Stojanović, koja je preminula u 18. godini života. Vijest je potvrdila Mega, klub za koji je nastupala posljednjih godina.

Ines Stojanović rođena je 1. siječnja 2009. u Subotici, a prve košarkaške korake napravila je u ŽKK-u Spartak. Ondje je vrlo brzo privukla pozornost svojim igrama i pokazala velik potencijal. Smatrali su je jednom od najtalentiranijih igračica svoje generacije, a mnogi su joj predviđali lijepu košarkašku karijeru.

Nakon Spartaka nastavila je razvoj u Megi, klubu poznatom po radu s mladim talentima. Ondje je ostavila snažan trag među suigračicama, trenerima i svima koji su je poznavali. Mega se od mlade košarkašice oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"S velikom tugom opraštamo se od naše voljene Ines, koja nas je prerano napustila. Zauvijek će ostati dio našeg kolektiva i naših uspomena. Obitelji i prijateljima upućujemo iskrenu sućut. Počivala u miru", poručili su iz kluba.