Najbolji igrač svijeta za 24sata: Išao sam na NBA draft, a sad rasturam u košarci 3x3...

Fibin turnir u košarci 3x3 oduševio je Zadrane, a u polufinalu je svoje natjecanje završio jedan od favorita turnira - srpski Ub. Amsterdam ga je izbacio s 21-17, a najbolji na svijetu u ovom sportu Strahinja Stojačić podijelio je svoja razmišljanja.

Kakvi su prvi dojmovi s turnira?

- Amsterdam je odigrao bolju utakmicu od nas, ubacili su pet, šest "dvojki" (šutevi izvan linije, odnosno "trica" u "običnoj" košarci op. a), a mi samo jednu i zasluženo su pobijedili. Takav je sport u kojem je "dvojka" vrlo skupa i kad ih netko ubaci toliko više od vas, normalno je da će pobijediti.

Stojačić je karijeru započeo u košarci, a 2013. je čak sudjelovao na NBA draftu. Išao je kao igrač Radničkog iz Kragujevca, ali nisu ga izabrali. Kasnije je odlučio prijeći u košarku 3x3, popularno "basket".

Kako ste se odlučili za početak u ovome sportu?

- Bio sam solidan košarkaš, ali ne na nekom zadovoljavajućem nivou. Igrom slučaja, stariji brat mi je igrao "uličnu košarku" i s njime sam igrao i trenirao. Igrao sam istovremeno jedno i drugo, a onda se odlučio posvetiti samo košarci 3x3 jednog ljeta kad nisam pronašao zadovoljavajući ugovor u košarci.

Kako izgleda priprema sportaša i treninzi u ovom sportu?

- Treninzi u predsezoni su znatno jači. U ovom dijelu sezone ima puno putovanja, puno igramo i nemamo toliko vremena za trening. Dvaput dnevno treniramo, nekad čak i tri kad imamo teretanu, šuterski trening i malo "basketa". Ovisi o periodu godine i o tome gdje su turniri.

Kakva je zarada sportaša u ovom sportu?

- Nama je jako dobro i nemamo se pravo žaliti kao najbolja momčad na svijetu. Prvih četiri, pet momčadi može lijepo živjeti od košarke 3x3, a ostale momčadi moraju se snalaziti ako nemaju neka sponzorstva ili jače plaće jer jako teško žive od ovog sporta. Nadam se da će se košarka 3x3 razviti još malo i da će sve više momčadi ulagati više vremena i energije u treninge i postizati bolje rezultate i od toga da bolje žive.

Naosvajali ste se turnira u ovom sportu, nakon Zadra idete po nove pobjede?

- Ovakvih Mastersa sam osvojio više od 20 puta, a godišnji World Tour sam osvojio triput. Ovo je tek treći turnir u godini, izgubili smo jedno finale, ovo će biti treće mjesto, jedan turnir smo osvojili, tako da nije situacija loša. Fokus nam je na Svjetskom prvenstvu koje počinje za dva vikenda u Varšavi, a tamo se nadamo još jednoj medalji.

Kakav je osjećaj biti najbolji na svijetu u svome sportu?

- Na početku je bio nevjerojatan osjećaj, a ovo mi je već četvrta ili peta godina zaredom pa malo manje razmišljam o tome, a više o ekipnom rezultatu. Godi mi, ali najbitnije je da momčad osvaja - to je način kako ostati na vrhu.

Jesu li vas prepoznavali ljudi po Zadru ovih dana?

- U početku mi nije bilo ugodno kad je policija bila s nama prvih dana jer mislim da nema potrebe za tim, a kasnije sam shvatio da smo svi ovdje dobrodošli. Ljudi nas vole vidjeti, vole košarku i "basket" u Hrvatskoj, kao i u Srbiji i sigurno im je zadovoljstvo imati priliku gledati najbolji "basket" u svom gradu - zaključio je Stojačić.

Srpski je sportaš dvaput osvajao Svjetsko prvenstvo sa Srbijom te jednom bio brončani te dvaput Europsko prvenstvo. Triput je osvojio godišnji World Tour turnir u košarci 3x3, a prema Fibi je službeno najbolji u ovom sportu na svijetu.