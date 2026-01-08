Tužna vijest za malonogometnu scenu: Preminuo jedan od najboljih zagrebačkih haklera

Tužna je vijest stigla za hrvatsku malonogometnu scenu. U 77. godini života u Zagrebu je preminuo Mićo Vujanić, jedan od najboljih zagrebačkih haklera svih vremena, koji ima legendarnu ostaštvinu na kultnom zagrebačkom malonogometnom turniru, Kutiji Šibica, gdje je zabio više od 250 golova.

Zagreb: Rident pobijedio u finalnoj utakmici veterana Kutije šibica | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Prije samo nekoliko je dana okončano 54. izdanje Kutije šibica, turnira na kojem je Vujanić ostavio ogroman trag. Igrao je i osvojio prvo izdanje Kutije Šibica 1971. godine s ekipom Končara. Inače, Vujanić je zbog opake bolesti izgubio nogu i pretrpio čak 12 teških operacija.