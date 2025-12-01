TV kanali Sportkluba od danas su ponovno u ponudi A1 i HT-a

Gotovo pet godina nakon odlaska s A1 telekoma i tri i pol godine od isključenja s platformi Hrvatskog telekoma kanali Sportkluba ponovno su u televizijskoj ponudi tih dvaju operatera, priopćili su iz specijaliziranog kanala. U proteklom razdoblju samo su korisnici sestrinskog Telemacha i Total TV-a mogli pratiti njihove kanale, a sad se vraćaju i u ponudu dva jaka tržišna igrača.

- Iznimno mi je drago što sportski fanovi u Hrvatskoj od danas mogu pratiti kanale Sport Kluba i na Hrvatskom telekomu i na A1 Hrvatska. Naš je cilj uvijek bio biti najpouzdaniji izvor vrhunskog sportskog sadržaja, a povratkom na ove platforme ponovno smo bliže našoj publici. U godinama koje dolaze gledateljima ćemo ponuditi još više sportskih natjecanja i ekskluzivnih prijenosa. Sport Klub je najdugovječniji regionalni sportski kanal, s 19 godina tradicije, i nastavit ćemo ulagati u rast i kvalitetu sadržaja - rekao je direktor Sportkluba Nemanja Simeunović.

Sportklub u ponudi, između ostalog, ima utakmice kvalifikacija za Uefina natjecanja i Lige nacija, Bundesligu, portugalsku, nizozemsku i tursku ligu, košarkašku Euroligu i Eurokup, NBA ligu i mnoga nacionalna prvenstva, ATP i WTA turnire, Wimbledon, Davis Cup, MotoGP.

Točne pozicije kanala možete pogledati OVDJE.

Što je s Arenasportom?

Telekom Srbija u ožujku je kupio vlasništvo Sportkluba u toj zemlji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i drugih usluga u tvrtki Eon TV International u sklopu grupacije United Medije biznismena Dragana Šolaka, većinskog vlasnika klubova Southamptona, Valenciennesa i Göztepea. Cijeli posao bez gotovine i dugova iznosi 652 milijuna eura.

To u praksi znači da će Arenasport preuzeti gotovo sva televizijska prava u tim zemljama, ali je s druge strane tog posla i promjena koja se na tržištu televizijskih prava za sportske događaje sprema u Hrvatskoj. Srpski telekom fokusirat će se, kako kažu, na zapadni Balkan i dijasporu, i više neće ulagati u prava za Hrvatsku i Sloveniju. U samoj TV kući još ne znaju kakva im je budućnost.

Arenasport ima četiri velika nogometna natjecanja u svom portfelju, španjolsku La Ligu do kraja sezone 2025/26., Ligu prvaka do sezone 2026/27., englesku Premier ligu do 2027/28., a talijansku Serie A do 2028/29. Na njihovim kanalima, između ostaloga, emitira se i NFL.

Dakle, još najmanje tri do četiri godine na Arenasportu bi trebalo biti vrhunskog sporta, a što će biti poslije? Šuška se kako će hrvatski Sportklub, koji se emitira samo na svojoj platformi Eon, a ne putem telekom operatera, krenuti u veliku ofenzivu na TV prava. Osim njega, bitan je igrač na domaćoj sceni i Hrvatski telekom koji ima prava na HNL i druga domaća nogometna natjecanja do sezone 2030/31. ugovorom s HNS-om teškim 49,2 milijuna eura za pet godina.