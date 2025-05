Tvornica čokolade Roberta Prosinečkog na rubu propasti. Ranije je zatvorio i restoran...

Što nakon karijere, pitaju se mnogi nogometaši nakon što okače kopačke o klin. Kapitala ima, samo ga treba pametno uložiti, a veliki broj njih ulaže novac u nekretnine. Neki se bave i ugostiteljstvom, otvaraju kafiće, restorane, hotele, a neki jednostavno ostanu u nogometu koji im je dao sve i preuzmu neke od funkcija.

Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki napravio je oboje. Ostvario je trenersku karijeru, vodio je mnoge klubove i reprezentacije, danas je na klupi Crne Gore, a pokazao je i poduzetnički duh nakon završetka igračke karijere. Ipak, neki poslovi nisu zaživjeli onako kako je zamislio.

Nekoliko godina nakon što je okačio kopačke o klin, točnije u ožujku 2007., bivši hrvatski nogometaš odlučio je dio svojih nogometnih primanja investirati u ugostiteljstvo, sektor koji često privlači bivše sportaše. U zagrebačkom naselju Stara Peščenica otvorio je lounge bar i pizzeriju znakovitog imena – "Prosikito". Naziv nije slučajan, riječ je o nadimku koji mu je španjolski tisak dodijelio tijekom njegovih igračkih dana na Pirenejskom poluotoku, evocirajući uspomene na vrijeme provedeno u La Ligi. Na otvorenju su tada bili Silvio Marić, Zvonimir Boban, Nikola Jurčević i ostala poznata imena iz sportskog i javnog života.

Foto: kraljigo

- Htjeli smo da restoran bude u starinskom, rustikalnom stilu. Bilo nam je važno i da samo mjesto bude ugodno i mislim da smo u tome uspjeli. Jako sam zadovoljan rezultatom i drago mi je što otvorenje mogu proslaviti s prijateljima - kazao je tada Prosinečki.

Kako je već tada počeo brusiti trenersku karijeru kao pomoćnik Slavenu Biliću u hrvatskoj reprezentaciji, vođenje restorana preuzeo je njegov brat Sven Danijel, ali ova ugostiteljska priča nije dugo potrajala. Lokal je u međuvremenu promijenio nekoliko zakupaca, a danas ga vodi Zoran Anđelić koji je restoranu ostavio inicijalno ime, Prosikito, u čast legendarnog Žutog.

Foto: nino strmotic

Gotovo desetljeće kasnije, krajem veljače 2016. godine, Prosinečki se upustio u novi poduzetnički izazov, ovoga puta usko povezan sa sportom, ali na inovativan način. U partnerstvu s još jednim umirovljenim nogometašem, Jankom Jankovićem, suosnovao je Padel.hr, moderni zatvoreni kompleks s osam terena za padel. Smješten na prostoru Zagrebačkog Velesajma, ovaj centar imao je za cilj upoznati hrvatsku publiku s padelom – dinamičnim sportom koji kombinira elemente tenisa i skvoša, a koji je globalno bilježio značajan porast popularnosti.

Ideja za ovaj pothvat rodila se iz njihovih osobnih iskustava. Naime, i Prosinečki i Janković upoznali su se s padelom tijekom svojih profesionalnih nogometnih karijera u Španjolskoj, gdje je ovaj sport izuzetno raširen. Prepoznavši njegov potencijal, odlučili su ga popularizirati i u Hrvatskoj, gdje je tada bio relativno nepoznat. Početak nije bio lak; privlačenje stalnih korisnika zahtijevalo je vrijeme i trud. Međutim, upornost se isplatila. Centar Padel.hr je s vremenom zabilježio značajan rast, dosegnuvši brojku od impresivnih 7.000 registriranih igrača. Popularizirali su ovaj sport u Hrvatskoj i danas sjajno posluju.

Foto: R.R.

Bila je to fenomenalna investicija, no ipak ona posljednja, osnutak čokoladne tvornice, donijela mu je velike dugove. Prosinečki je u prosincu 2018. godine osnovao tvrtku Steviq lige s temeljnim kapitalom od 2654 eura (20.000 kuna) i sjedištem u zagrebačkoj Novoj Vesi. Kao jedini osnivač i direktor naveden je on. Steviq life poznata je kao tvrtka za proizvodnju kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda. Reklamira se, kao što se u medijima navodilo, kao prva tvornica čokolade u Europi koja vruću čokoladu zaslađuje isključivo prirodnim sladilom - stevijom. Ipak, posao nije zaživio, tvrtka je na rubu propasti.

Trgovački sud u Zagrebu nedavno je otvorio predstečaj nad Steviq life d.o.o te je za 1. srpnja zakazao ročište za ispitivanje dosad prijavljenih tražbina vjerovnika od oko 360.000 eura. Sudskim rješenjem za predstečajnog povjerenika imenovan je Loris Rak, a Prosinečki je pozvan je da do kraja travnja Financijskoj agenciji (Fini) dostavi pisano očitovanje o svakoj prijavljenoj tražbini, odnosno priznaje li je ii je osporava.

Zagreb: Robert Prosinečki u šetnji gradom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prema objavljenoj tablici tražbina petnaestak vjerovnika najviše, oko 118.000 eura, potražuje Privredna banka Zagreb, a i Robert Prosinečki od svoje tvrtke potražuje oko 104.000 eura, ali za tu svoju tražbinu nema ovršnu ispravu.

Tvrtka Roberta Prosinečkog početkom ove godine dospjela je u medije kada su zbog duga navodno bili primorani ovršiti tvrtku Orbico u vlasništvu Branka Roglića, koji se u javnosti predstavlja kao jedan od najbogatijih Hrvata.