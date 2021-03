Nogometaši Slavena Belupa i Lokomotive odigrali su 0-0 u susretu 24. kola Prve HNL.

Momčadi koje se bore za ostanak u prvoligaškom društvu odigrale su ravnopravan dvoboj s podjednakim brojem izglednih prilika za pogodak, no i u tim rijetkim opasnim situacijama pred suparničkim golom napadači nisu bili precizni te nisu niti testirali suparničke golmane.

Dvoboj je bio od velikog značaja i za jedne i za druge, nitko si nije mogao dozvoliti novi poraz, tako da su oprezno ušli i Stipić i Leko. Lokomotiva je preuzela inicijativu na startu kada je u prvih 10 minuta zaprijetio Marin, no Belupo je uzvratio prilikom Iličića nakon koje je probao i Hyunwoo. Iličić je još jednom do kraja poluvremena bio u prilici, no daleko je to sve bilo od pravih prilika. Prvi dio ipak je ostao u znaku domaćina.

U nastavku se očekivao nešto otvoreniji susret, no najbolja je bila prilika Lulića iz 55. minute. Niti izmjene nisu urodile plodom pa je susret u Koprivnici završio s neslavnih 0-0. Dobra stvar za oba trenera je što su izbjegla poraz.

Ovim bodom Slaven Belupo je sada sedmi sa 22 boda, dok je Lokomotiva deveta sa 20 bodova. Na dnu je Istra 1961 sa 17 bodova.

Vode Dinamo i Osijek sa po 51 bodom s tim da je Dinamo odigrao susret manje, treća Gorica ima 46 bodova.