Tyson Fury - Oleksandr Usik 2: Kada je borba, gdje se održava, koliko će zaraditi i gdje gledati?

Oleksandr Usik (37, 22-0-0) i Tyson Fury (36, 34-1-0) ponovno će odmjeriti snage 21. prosinca u Kingdom Areni u Rijadu u još jednom boksačkom spektaklu u Saudijskoj Arabiji. Ukrajinac je 18. svibnja postao je prvi boksač koji je ujedinio sve pojaseve prvaka u teškoj kategoriji nakon Lennixa Lewisa pobjedom u dugo iščekivanom meču protiv Furyja kojem je to bio prvi poraz u karijeri.

Usik je ove jeseni upraznio IBF-ov pojas prvaka i izbjegao revanš s Danielom Duboisom koji mu je nametnuo IBF. Ali će na stolu protiv Furyja biti Usikove titule u WBA, WBO i WBC organizaciji, čiji pojas Ukrajinac brani prvi put u karijeri.

Foto: Andrew Couldridge

U prvoj je borbi Usik slavio podijeljenom odlukom sudaca, iako su mnogi očekivali njegovu jednoglasnu pobjedu. Usik je u devetoj rundi odličnim kombinacijama ozbiljno uzdrmao Furyja i bio blizu tehničkom nokautu.

- Više sam se glupirao nego bilo koji drugi boksač u tako važnom meču. To mi je uzelo puno koncentracije uzelo. Sada moram više razmišljati o pobjedi. Previše sam se zezao u ringu. Nisam izgubio zato što je on dobro bacao udarce. Više je do toga da sam bio iscrpljen. Bacao sam udarce, a nisam razmišljao o tome što radim. On nije bio toliko dobar koliko sam ja griješio - najavio je Fury, a Usik uzvratio...

- Nisam završio prvu borbu protiv Furyja. Ako ću imati prilike za nokautirati ga u revanšu, uzet ću je.

Foto: Andrew Couldridge

Naslovnoj borbi između Usika i Furyja prethodit će šest borbi, a početak priredbe očekuje se u 20 sati po hrvatskom vremenu. Početak naslovne borbe između Usika i Furyja očekuje se oko ponoći, ali termin naslovne borbe ovisi i o ishoda ostalih borbi, uključujući i sunaslovne borbe između Serhija Bohačuka i Ishmaela Davisa od 12 rundi.

Fury vs Usyk 2:

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk

Serhi Bohačuk (24-2, 23 KO) vsIshmael Davis (13-1, 6 KO)

Moses Itauma (10-0, 8 KO) vs Demsey McKean (22-1, 14 KO)

Johnny Fisher (12-0, 11 KO) vs David Allen (23-6-2, 18 KO)

Dennis McCann (16-0-1, 8 KO) vs Peter McGrail (10-1-0, 6 KO)

Isaac Lowe (25-2-3, 8 KO) vs Lee McGregor (14-1-1, 11 KO)

Tko je favorit?

Usik je prema kladionicama favorit za pobjedu u revanšu. Tečaj na pobjedu Ukrajinca je 1,65, a na pobjedu Furyja 2,10. Kladionice smatraju i kako su veće šanse za sudačku odluku od kraja nokautom.

Foto: Andrew Couldridge

Koliko će zaraditi?

Prema pisanju otočkih medija, Fury i Usik podijelit će zaradu od 180 milijuna eura, što je oko 40 milijuna više nego što su uprihodili za prvu borbu. Nije poznata točna raspodjela kolača, ali Usik bi za revanš trebao zaraditi veću sumu od 40-ak milijuna eura koliko je zaradio za prvu borbu (Fury je zaradio oko 95 milijuna eura).

Kako gledati borbu?

Streaming platforma DAZN ima ekskluzivna prava za prijenos borbe, a cijena PPV-a (Pay-per-view) za Hrvatsku je 19,99 eura.