Tyson Fury slavio protiv Poljaka u zadnjoj borbi prije Joshue

Bivši svjetski boksački prvak, Britanac Tyson Fury svladao je Poljaka Mariusza Wacha u borbi održanoj u maloj dvorani kapaciteta 1,500 mjesta u Pattayi u Tajlandu u petak, a ova borba poslužila je uskoro 38-godišnjem Furyju kako posljednja provjera prije velikog okršaja protiv Anthonyja Joshue koji se očekuje kasnije ove godine.

Do pobjede protiv 46-godišnjeg Poljaka, koji u karijeri ima omjer pobjeda i poraza 39-14, Fury je stigao prekidom početkom osme runde.

Foto: Athit Perawongmetha

Fury je sada na omjeru od 36 pobjeda, dva poraza i jednom neodlučenom meču u profesionalnoj karijeri, a ovo mu je bila druga borba nakon što je 2024. objavio kraj karijere pošto je po drugi put izgubio od Oleksandra Usika. Fury nije boksao u 2025. godini, ali ove se godine vratio pobjedom protiv Arslanbeka Mahmudova u travnju u Londonu.

U subotu će u ring i Joshua koji će u Saudijskoj Arabiji za suparnika imati relativno nepoznatog Albanca Kristiana Prengu, a bit će mu to prva borba nakon prometne nesreće u prosincu u Nigeriji kada je on prošao s lakšim ozljedama, ali su poginula dvojica njegovih prijatelja.