Tyson se slomio pa zaplakao: Osoba sam koje se i sam bojim

Suze u očima čovjeka koji i s 53 godine na leđima slovi za jednog od 'najopakijih' ljudi na svijetu i nisu bile očekivane, ali i najjači se ponekad slome. Mike Tyson zaplakao je pred očima još jedne boksačke legende, Sugar Ray Leonarda (63) kojeg je ugostio u svom podcastu.

U karijeri je imao blještavih trenutaka, ali i dosta pogrešaka po kojima je ostao upamćen te se sada kaje.

- Poznajem umjetnost zvanu borba, poznajem umjetnost zvanu rat. To je sve što sam ikad proučavao. Zato su me se bojali dok sam bio u ringu. Bio sam razarač. Bio sam rođen za to. Sada, kada nema tih dana, osjećam se prazno. Nemam ništa. Ponizniji sam. Zato i plačem. Plačem jer više nisam ta osoba. Nedostaje mi taj Tyson. Zato i što se nekad osjećam poput pi***ce, jer ne želim da ta osoba izađe van. Ako ju pustim van s njom će i pakao doći. Bojim se tog čovjeka - objasnio je kroz suze 'Iron Mike'.

Holy shit, Mike Tyson just sent shivers down my spine pic.twitter.com/hjMOAi8m6C — 🦅 (@usy1_) March 1, 2020

Tyson je 1986. postao najmlađi teškaški prvak svijeta kad je imao 20 godina, a šest godina kasnije osuđen je zbog silovanja na šest godina zatvora iz kojeg je izašao nakon tri godine. Pa je uslijedilo nekoliko povratničkih mečeva, ali i diskvalifikacija nakon što je Holyfieldu odgrizao dio uha. karijeru je završio s 50 pobjeda i šest poraza.