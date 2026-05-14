U Americi će biti 'pakleno', Fifi stiglo pismo: Ovo nije normalno

Skupina znanstvenika upozorila je Međunarodnu nogometnu federaciju (FIFA) zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, uključujući vrućinu i vlagu, koji se očekuju tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Upozorenje dolazi od dvije mreže stručnjaka za klimu, zdravlje i sport - World Weather Attribution (WWA) s jedne strane i dvadesetak znanstvenika koji su potpisali "otvoreno pismo FIFA-i" s druge strane.

Prema WWA-i čak četvrtina utakmica na predstojećem World Cupu mogla bi se održati u izuzetno vrućim uvjetima. Zbog klimatskih promjena problem će vjerojatno biti ozbiljniji nego tijekom prethodnog turnira održanog u u Sjedinjenim Državama 1994. godine.

"Naše istraživanje pokazuje da klimatske promjene imaju stvaran i mjerljiv utjecaj na održivost svjetskih prvenstava tijekom ljeta na sjevernoj hemisferi," naglašava profesorica klimatologije na Imperial Collegeu u Londonu i suosnivačica World Weather Attribution (WWA) Friederike Otto.

Ova skupina znanstvenika analizirala je 104 utakmice koje će se održati na 16 stadiona u SAD, Kanadi i Meksiku. Oni se pozivaju na temperaturni indeks (poznat kao "termometar mokre kugle" ili WBGT) koji uzima u obzir ne samo temperaturu već i vlažnost, sunčevu svjetlost i naoblaku.

Ovaj indeks često se koristi kao mjerilo za aktivnosti na otvorenom, na primjer, od strane vojske ili za sportske događaje. Naizgled umjerena temperatura zraka može postati nepodnošljiva, čak i smrtonosna, kada se kombinira s vlagom. Visok WBGT indeks od 28°C ekvivalentan je 38°C po suhom vremenu ili 30°C u vrlo vlažnim uvjetima.

Oko četvrtine utakmica (26 utakmica) vjerojatno će se igrati u uvjetima jednakim ili većim od 26°C WBGT-a, što bi zahtijevalo specifične i rigorozne mjere hlađenja, prema sindikatima igrača (FIFPro). Oko pet utakmica igralo bi se na temperaturama od 28°C WBGT-a, gotovo dvostruko više od razina iz 1994. godine, "opasnom pragu na kojem sindikat igrača predlaže otkazivanje utakmica", naglasila je gospođa Otto tijekom brifinga za novinare.

Znanstvenici su posebno istaknuli utakmice "visokog rizika" koje će se igrati na otvorenim stadionima tijekom dana, posebno u Miamiju, Kansas Cityju i New Jerseyju. Ostali stadioni su klimatizirani, što smanjuje rizike za igrače i gledatelje, ali "postoje i rizici za navijače koji bi se mogli okupljati ispred stadiona.

"Otvoreno pismo FIFA-i", koje su potpisali istraživači iz brojnih zemalja, uključujući Sjedinjene Države i Kanadu, oslanja se na isti temperaturni indeks.

Iznad 26°C WBGT, "čak ni sportaši koji su dobro pripremljeni i aklimatizirani na vrućinu često nisu u stanju održati toplinsku ravnotežu tijekom povremenih visokointenzivnih tjelesnih vježbi", naglašavaju.

"Jasno je da su trominutne pauze koje je FIFA usvojila za sve utakmice prekratke da bi imale značajan utjecaj na rehidraciju i hlađenje tijela. Trebale bi trajati najmanje šest minuta," istaknuli su.

Dvije trominutne "pauze za hlađenje" predviđene su sredinom prvog i drugog poluvremena svake utakmice, a ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem ih je FIFA učinila obveznima.

"Rizik od toplinskih valova udvostručio se," od 1994., "što će ugroziti igrače i navijače", reagirao je u četvrtak i šef UN-a za klimatske promjene Simon Stiell.

Pozvao je na "brže djelovanje kako bi se zaštitio sport koji volimo i svi oni koji ga gledaju", "udvostručavanjem napora za odlučan prijelaz na čistu energiju".