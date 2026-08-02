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SRBI SE DODVORAVAJU

U Beogradskoj areni osvanulo: 'Trumpe, Srbija vas pozdravlja'

Piše Josip Tolić,
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U Beogradskoj areni osvanulo: 'Trumpe, Srbija vas pozdravlja'
Foto: TruthSocial
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UFC u Beogradu rasplamsao je arenu: domaći asovi slavili, White oduševljen rekordnom posjetom, a tribine i ulazak u kavez zapalili politički skandali

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Najveća svjetska MMA organizacija UFC u subotu je održala prvu priredbu u Srbiji, Fight Night u Beogradskoj areni uz pobjede domaćih asova Uroša Medića nad Danielom Rodriguezom za 29 sekundi, kao i Aleksandra Rakića nad Marcinom Tyburom jednoglasnom odlukom sudaca.

Prvi čovjek te organizacije Dana White, koji je nekoliko dana prije bio kod predsjednika Aleksandra Vučića i na poklon dobio gusle, izjavio je da je vrlo zadovoljan posjetom i organizacijom za koju je srpska vlada platila 2,2 milijuna eura. Zagreb je priredbu iste razine ugostio još 2016.

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Foto: Instagram

- Oborili smo rekord Arene, 18.623 gledatelja. Vidjeli smo najveći broj nokauta u prvoj rundi, publika je bila nevjerojatna, luda u najboljem mogućem smislu... Sve dobre stvari. Opravdali ste ugled, bilo je krcato od samog početka, a onda je sve otišlo na novu razinu u glavnim borbama. Ovo mjesto ispunilo je sva očekivanja - rekao je White.

Koliko su se Srbi pokušali dodvoriti Amerikancima svjedoči i transparent koji se pojavio na tribinama: "predsjedniče Trump, Srbija vas pozdravlja". Fotografiju je na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio i sam američki predsjednik. Ili barem netko tko mu vodi profil.

Foto: TruthSocial

No nismo sigurni da će se Amerikancima svidjeti kad shvate da je domaći predstavnik Borislav Nikolić, koji je pobijedio Rusa Marka Vologdina, u kavez ušao pjesmom "Sini jarko sunce s Kosova" Danice Crnogorčević u kojoj Srbija svojata Dubrovnik i Knin. Tako ni jedna od najvećih sportskih organizacija nije mogla bez politike i skandaloznih poruka koje su vidjeli milijuni pred ekranima.

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