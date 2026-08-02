UFC u Beogradu rasplamsao je arenu: domaći asovi slavili, White oduševljen rekordnom posjetom, a tribine i ulazak u kavez zapalili politički skandali
U Beogradskoj areni osvanulo: 'Trumpe, Srbija vas pozdravlja'
Najveća svjetska MMA organizacija UFC u subotu je održala prvu priredbu u Srbiji, Fight Night u Beogradskoj areni uz pobjede domaćih asova Uroša Medića nad Danielom Rodriguezom za 29 sekundi, kao i Aleksandra Rakića nad Marcinom Tyburom jednoglasnom odlukom sudaca.
Prvi čovjek te organizacije Dana White, koji je nekoliko dana prije bio kod predsjednika Aleksandra Vučića i na poklon dobio gusle, izjavio je da je vrlo zadovoljan posjetom i organizacijom za koju je srpska vlada platila 2,2 milijuna eura. Zagreb je priredbu iste razine ugostio još 2016.
POGLEDAJTE GALERIJU: Meri Goldašić na UFC-u Beograd
- Oborili smo rekord Arene, 18.623 gledatelja. Vidjeli smo najveći broj nokauta u prvoj rundi, publika je bila nevjerojatna, luda u najboljem mogućem smislu... Sve dobre stvari. Opravdali ste ugled, bilo je krcato od samog početka, a onda je sve otišlo na novu razinu u glavnim borbama. Ovo mjesto ispunilo je sva očekivanja - rekao je White.
Koliko su se Srbi pokušali dodvoriti Amerikancima svjedoči i transparent koji se pojavio na tribinama: "predsjedniče Trump, Srbija vas pozdravlja". Fotografiju je na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio i sam američki predsjednik. Ili barem netko tko mu vodi profil.
No nismo sigurni da će se Amerikancima svidjeti kad shvate da je domaći predstavnik Borislav Nikolić, koji je pobijedio Rusa Marka Vologdina, u kavez ušao pjesmom "Sini jarko sunce s Kosova" Danice Crnogorčević u kojoj Srbija svojata Dubrovnik i Knin. Tako ni jedna od najvećih sportskih organizacija nije mogla bez politike i skandaloznih poruka koje su vidjeli milijuni pred ekranima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+