U Cityju likuju: Mali Foden bolji od Alexisa Sancheza i Lukakua

Ponajveći engleski talent Phil Foden upija znanje od trenerskog maga Pepa Guardiole. Katalonac mu je dao jednu minutu protiv Manchester Uniteda (3-1), a mladi engleski igrač to je vratio sa sedam točnih proigravanja, dok su, za usporedbu, pet točnih dodavanja zajedno imali Alexis Sanchez i Romelu Lukaku u 50 minuta igre.

Navijači Manchester Cityja tim podatkom podbadaju navijače Manchester Uniteda koji 'građanima' često predbacuju da su "plastičan" klub bez tradicije.

Romelu Lukaku and Alexis Sanchez completed 4 passes during their combined 50 minutes on the pitch vs Man City. Phil Foden completed 7 passes in 2 minutes. 😳 pic.twitter.com/0flIqTPKln

Mladi Phl Foden je u dresu Cityja ove sezone skupio 10 nastupa uglavnom ulazeći s klupe. Na terenu je proveo 321 minutu, a dodao je dvije asistencije i jedan gol.

I really love this active attitude of Phil Foden (especially support in 0:25). Total definition of a player who gets the influence on the game, enjoyes it and expose his bests thanks to Guardiola philosophy.

via @The_W_Address pic.twitter.com/3LYziiEdJ4