Bari prijete jer je u Dinamo doveo mladića kojega želi 'pola svijeta'. A on još nema ugovor!?

Mnogi europski velikani poput Manchester Cityja i Barcelone željeli su dovesti mladog Cardosa Varelu (16), ali nakon svega on je preko menadžera Andyja Bare završio u zagrebačkom Dinamu. U 'modrom' je dresu krenuo igrati za kadete, zaigrao je i za juniore te ima ukupno četiri nastupa i jedan gol, a sve je nogometno otišlo na stranu kad je ispred Barine kuće odjeknula eksplozivna naprava.

Krenula su pitanja, što se točno događa, gdje je pošlo po krivu? Portugalski mediji su se raspisali o tome kako su već postojali slučajevi u kojima su ekstremni navijači Porta, iz kojeg je Varela otišao, na ovaj ili onaj način stvarali pritisak što se tiče nekih poteza ili igrača pa ne bi čudilo da se radi o takvim stvarima. Kako doznajemo, sumnja se da je eksplozija ispred Barine kuće djelo takvog pritiska iz revolta s portugalske strane.

A priča ima i nastavak jer je Varela sad već dva mjeseca s mlađim selekcijama Dinama da bi se ispostavilo da nakon svega nema ugovor s 'modrima'!? Trebao je to biti nova 'olmovska priča', već je to napravio Andy Bara s 'modrima', znao je da Varela može pomoći zagrebačkom klubu koji će mu biti idealna odskočna daska baš kao što je to bila današnjem igraču Barcelone i španjolskom reprezentativcu, ali očito je negdje došlo do problema.

Porto je zbog mladića poslao protestno pismo Uefi, spominjalo se da će ići i u dizanje tužbe, a na kraju svega dolazimo do toga da Dinamo nije ni ponudio ugovor Vareli, već je na plaći agencije koja ga je dovela. Za nekoga koga tvrde da je talentiraniji i od Cristiana Ronalda, tko je igrao u nacionalnoj selekciji za dvije godine stariju generaciju, da ga i dalje traže velikani, a nosi 'modri' dres - ali bez ugovora!? Mladić je preuzeo u rizik u dolasku, kao i Bara koji i dalje vjeruje u vrhunsku priču, ali pitanje je gdje je nastao problem kako s ugovorom, tako i s potezima koji nikakve veze s nogometom nemaju.