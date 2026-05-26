Senzacija s Maksimira: Mislav Oršić vraća se u Dinamo!?

"Zatutnjilo" je iz Maksimira, navodno se u Dinamo vraća Mislav Oršić! Jedan od najvećih miljenika Dinamovih kibica ponovo bi trebao obući plavi dres, javljaju Sportske novosti. Oršićeva ostavština u klubu je legendarna, a povratak je, kako se navodi, 100 posto siguran te je sve dogovoreno za njegov dolazak u Zagreb.

Formalno će ugovor biti potpisan idući tjedan, a bit će na godinu dana te će se produžiti na još godinu dana ako klub bude zadovoljan. To je filozofija koju Zvonimir Boban koristi za igrače starije od 32 godine, kao što to radi i Real Madrid. Prošle sezone je Oršić igrao za ciparski Pafos i bio jako važna karika kluba.

Tijekom boravka u ciparskom klubu odigrao je 67 utakmica, zabio osam golova i dodao 17 asistencija, a 2025. godine okitio se i naslovom državnog prvaka. U prošloj sezoni nastupio je 48 puta, uključujući osam utakmica u Ligi prvaka, te na terenu proveo ukupno 3266 minuta.

Istekao mu je ugovor s Pafosom, imao je nekoliko ponuda, ali kad je čuo da ga želi Dinamo, odmah je rekao agentu Branku Huciki da je to to i da se vraća kući, piše SN. Tako će nastaviti svoju čudesnu statistiku u klubu. Do sada je odigrao 216 utakmica, zabio 91 gol i podijelio 41 asistenciju. Njegov povratak znači da je lijevo krilo samo njegovo te bi ovo mogla biti naznaka da Arber Hoxha odlazi iz kluba.