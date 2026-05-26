Obavijesti

Sport

Komentari 21
KAKVA VIJEST

Senzacija s Maksimira: Mislav Oršić vraća se u Dinamo!?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Senzacija s Maksimira: Mislav Oršić vraća se u Dinamo!?
Mislav Oršić hat-trickom srušio veliki Tottenham | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mislav Oršić se vraća u Dinamo! Legendarni igrač ponovo oblači plavi dres, a njegov povratak je praktički gotov. Ugovor na godinu dana, a sve je dogovoreno

Admiral

"Zatutnjilo" je iz Maksimira, navodno se u Dinamo vraća Mislav Oršić! Jedan od najvećih miljenika Dinamovih kibica ponovo bi trebao obući plavi dres, javljaju Sportske novosti. Oršićeva ostavština u klubu je legendarna, a povratak je, kako se navodi, 100 posto siguran te je sve dogovoreno za njegov dolazak u Zagreb.

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona
ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Formalno će ugovor biti potpisan idući tjedan, a bit će na godinu dana te će se produžiti na još godinu dana ako klub bude zadovoljan. To je filozofija koju Zvonimir Boban koristi za igrače starije od 32 godine, kao što to radi i Real Madrid. Prošle sezone je Oršić igrao za ciparski Pafos i bio jako važna karika kluba.

Tijekom boravka u ciparskom klubu odigrao je 67 utakmica, zabio osam golova i dodao 17 asistencija, a 2025. godine okitio se i naslovom državnog prvaka. U prošloj sezoni nastupio je 48 puta, uključujući osam utakmica u Ligi prvaka, te na terenu proveo ukupno 3266 minuta. 

Istekao mu je ugovor s Pafosom, imao je nekoliko ponuda, ali kad je čuo da ga želi Dinamo, odmah je rekao agentu Branku Huciki da je to to i da se vraća kući, piše SN. Tako će nastaviti svoju čudesnu statistiku u klubu. Do sada je odigrao 216 utakmica, zabio 91 gol i podijelio 41 asistenciju. Njegov povratak znači da je lijevo krilo samo njegovo te bi ovo mogla biti naznaka da Arber Hoxha odlazi iz kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam
OPET U FOKUSU

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon izjave kako je za njegovu budućnost u Hajduku odgovoran predsjednik Ivan Bilić, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
BIVŠA GLASNOGOVORNICA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026