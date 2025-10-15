Mario Kovačević u periodu do nove reprezentativne stanke mora zadržati Dinamo na vrhu HNL-a, dohvatiti još poneki bod u Europi i razigrati igrače iz drugog plana poput Villara, Vidovića, Perez Vinlöfa, Stojkovića...
U Dinamu lakše dišu. Ključni će im igrač biti spreman za derbi
Dinamo se, nakon reprezentativne stanke, vraća uobičajenim aktivnostima. Mario Kovačević proteklih je dana dao igračima nekoliko slobodnih dana, dečki su mu se "razletjeli" Europom, napunili baterije i vratili se u puni pogon. Zagrepčani odmah ulaze u žestoki ritam, u subotu dočekuju Osijek (od 18 sati), četvrtak im donosi europsko gostovanje kod Malmöa (23. listopada), a tri dana kasnije "plavi" odlaze kod Vukovara.
