U finalu bez crnih dresova: Ma, dobit ćemo ih i u kockicama!

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će finalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u svojoj prvoj garnituri dresova, crveno-bijeloj.

Svjetsko prvenstvo otvorili smo upravo u toj garnituri dresova i pobijedili Nigeriju 2-0, a nakon toga uslijedilo je pet utakmica u našoj drugoj, po mnogima sretnoj, garnituri.

Redom smo pobjeđivali Argentinu 3-0, Island 2-1, Dansku i Rusiju nakon penala te Englesku u produžetku 2-1. Sve u crnom dresu, no podsjetimo još jednom, Svjetsko prvenstvo otvorili smo protiv Nigerije u crveno-bijelim dresovima na fantastičan način i tako ćemo ga i završiti - pobjedom protiv Francuske u dresovima po kojima je Hrvatska i poznata u svijetu.

Fifa je Francusku postavila za formalnog domaćina finala te će Pogba, Mbappe i ekipa nositi svoj tamno plavi dres pa Hrvatska tako nikako ne može zaigrati u dresu koji im je donio najviše veselja u Rusiji. No, nema straha, kakav god dres mi imali, idemo po taj naslov...

The biggest match in football is this Sunday, as @FrenchTeam and @HNS_CFF face each other in the #WorldCupFinal!



