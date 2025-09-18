Obavijesti

ZALOG ZA BUDUĆNOST

U Hajduk stigao veliki talent iz BiH! Mladog stopera željeli su Dinamo, Juventus, Feyenoord...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/screenshot

Mladi stoper, Edvin Pašagić (16), igrao je za Malmöovu U-17 i U-19 momčad, a za U-17 uzrast predstavlja i reprezentaciju BiH

Edvin Pašagić (16), talentirani stoper švedskog Malmöa i kadetski reprezentativac Bosne i Hercegovine, postao je igrač Hajduka. Mladi nogometaš već je mjesec dana u Splitu, a sada je službeno registriran za Hajduk i u klubu će ostati te može potpisati ugovor jer je napunio 16 godina.

Za Pašagića su se zanimali brojni europski velikani. Švedski mediji u ožujku su pisali da ga prate Dinamo, Juventus, Feyenoord i Basel. Talijanski izvori navodili su da ga Juventus posebno pomno prati, a mladi je nogometaš čak posjetio Torino kako bi razgledao sportski kompleks tog kluba. Hajduk je ipak uspio pobijediti konkurenciju i dovesti jednog od najperspektivnijih mladih nogometaša Europe.

Pašagića zastupa agencija WeSportFootball koja surađuje sa švedskim igračima i hrvatskog podrijetla koji nastupaju u švedskim klubovima. Dosad su zastupali i Alexandera Kačaniklića te Emina Hasića.

Mladi stoper igrao je za Malmöovu U-17 i U-19 momčad, a za U-17 uzrast predstavlja i reprezentaciju BiH. Već sa 15 godina bio je standardni član U-17 ekipe Malmöa, jednog od najuglednijih klubova u Švedskoj. Skauti ističu njegovu smirenost, sigurnost, taktičku zrelost i liderske kvalitete te smatraju da je jedan od najvećih talenata svoje generacije. Osim na poziciji stopera, može igrati i u veznom redu.

