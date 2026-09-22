U HNS-u je sazvan sastanak. Tema će biti i izvidi USKOK-a

USKOK je u ponedjeljak ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i zatražio dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima. Istražitelji su iz HNS-a izuzeli dokumentaciju u postupanju temeljem kaznene prijave i nije bilo nikakvih uhićenja.

Sportske novosti pišu da je predmet istrage Uskoka ugovor s Adidasom, koji je od ovog ljeta dobavljač opreme za HNS. Prije toga je godinama to bio Nike. Ugovor je velik i bogat, a je li sve bilo po zakonu s podjelom novca, ustanovit će mjerodavni.

Sve se to dogodilo na dan kada je hrvatski izbornik Slaven Bilić održao konferenciju za novinare uoči početka novog ciklusa Lige nacija. 'Vatreni' će 26. rujna igrati protiv Češke, a tri dana poslije protiv Španjolske. Potom ih 3. listopada na Rujevici očekuje Engleska, dok će reprezentativno okupljanje zaključiti 6. listopada utakmicom protiv Španjolske u Splitu.

Inače, u utorak je u HNS-u za 10 sati sazvan sastanak predsjednika Marijana Kustića i svih dopredsjednika na standardnoj koordinaciji. Tema je trebala biti organizacija utakmica Lige nacija, ali sigurno će sada biti govora i o USKOK-u.