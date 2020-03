U inat predrasudama: Kraljica skatea rastura na skateboardu

Ljudi se šokiraju kad čuju da Iva Ringsmuth (24) skejta, a ona samo želi stati na kraj predrasudama jer, govori nam, ne postoje muški i ženski sportovi.

Osječanka trenutačno radi u kuhinji u restoranu i priprema se za upis studija kineziologije. U vožnju skateboardom zaljubila se kroz druženje s prijateljima koji su skejtali.

- Trikove sam počela raditi prije nepune četiri godine. Prije toga sam vozila skateboard kad god sam mogla. Svima je bilo jasno da ću se ovime baviti osim meni - kaže Iva. Deset godina poslije upravo su joj ti prijatelji najveća potpora.

- Ljudima je čudno jer sam žensko pa me odmah opredijele na ono što bih trebala, a što ne raditi. Kako bih se trebala oblačiti, a kako ne... Jako je bitno kad si svoj, što god radiš, tvoj trud će uvijek prepoznati oni koji trebaju, oni koji ne trebaju, nisu ni bitni - govori. Iva se ne smatra tipičnom ženom. Voli udobnu sportsku odjeću, ne voli nositi štikle i uživa ljeti popiti pivo s prijateljima u Skate parku. Nikad ništa nije slomila tijekom skejtanja, ali je ponekad pala i ogrebla se. Ipak, najgore joj je bilo kad je slomila nokat.

- Definitivno sam netipična žena pa mi je to bilo urnebesno jer sam prvi put shvatila što znači kad žene kažu: ‘Pukao mi je nokat’. Dotad nisam znala zašto toliko drame. Tad sam puštala nokte da izrastu i jedan mi je zapeo za traperice dok sam vozila unatraške. Od svih tih krvavih stvari ovo mi je bilo najgore - kroz smijeh se prisjeća skejterica. Uvijek ima dozu straha kad izvodi trikove, no što ih češće ponavlja, to je strah blaži. Upravo je borba protiv straha ono što bi Iva savjetovala i drugim djevojkama koje se žele baviti tzv. muškim sportovima.

- Nemojte čekati da budete spremne jer nikad neće biti spremne. Ponekad treba samo ići glavom kroz zid i ne razmišljati previše što će drugi misliti. Nećeš se nikad svidjeti svima i, čim to prihvatiš, oslobodiš se - savjetuje. U inat predrasudama Iva se kao jedina djevojka odlučila prijaviti na skateboarding natjecanje u sklopu Pannonian Challengea.

- Nikad se nisam natjecala, sad prvi put planiram otići na Pannonian Challenge. Prošle je godine sudjelovala djevojka iz Srbije, no nema onih iz Hrvatske. Doduše, mislim da ih ima, ali da se boje izaći na scenu - govori. Tako Iva i dalje svaki slobodan trenutak iskorištava za učenje novih trikova na svome skateboardu ne obazirući se na tuđa mišljenja, uz pozitivan stav i energiju.