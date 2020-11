U iščekivanju Hajduka: Halilović trenira s Interom iz Zaprešića

Bivši kapetan mlade reprezentacije pod paskom je Tomislava Ivkovića, no nitko nema iluzije da će za Zaprešićane Halilović i zaigrati. I dalje čeka rasplet oko nastavka karijere

<p>Gdje će <strong>Alen Halilović</strong> (24) nastaviti karijeri, još je uvijek samo predmet spekulacija. Zadnjih dana dovodio se u korelaciju sa splitskim <strong>Hajdukom </strong>kao klubom u kojem će se pokušati izboriti za minutažu, no konkretnijih vijesti i dalje nema.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Halilović pjeva Halida</strong></p><p>U međuvremenu, iščekujući rasplet sa Splićanima, ali i ostalim zainteresiranima, Halilović formu održava trenirajući s <strong>Interom iz Zaprešića,</strong> danas hrvatskim drugoligašem. Bivši kapetan mlade reprezentacije pod paskom je <strong>Tomislava Ivkovića</strong>, no nitko nema iluzije da će za Zaprešićane Halilović i zaigrati.</p><p>A da mogući transfer Halilovića u Hajduk nije baš 'grom iz vedra neba' kao što je bio primjerice transfer Nike Kranjčara, potvrđuje i činjenica da Alen i onako dobar dio svog slobodnog vremena već godinama provodi u Splitu, gdje trenira i priprema se pod paskom bivšeg kondicijskog trenera Hajduka Marija Tomljanovića. I ranije su postojale ideje i tražila se mogućnost da Alen potpiše ugovor s Hajdukom, no uvijek bi se ispriječila visoka odšteta koju Hajduk nije mogao platiti, kao uostalom ni Alenovu godišnju gažu koja je prelazila milijun eura.</p><p>No sada je situacija posve drugačija. Alen je bez kluba, što znači da može doći odmah i bez odštete, a i mjesečna primanja na koja bi pristao navodno ne prelaze okvire onoga što je Hajduk plaćao i plaća igračima koje dovodi. Alenova velika želja je da se vrati u krug reprezentativaca, po mogućnosti što prije kako bi kandidirao za Euro iduće godine, i Hajduk mu izgleda kao vrlo zanimljiva opcija. A navodno ga žele i u Osijeku...</p><p>U Alenovoj karijeri sve je išlo ubrzanim tempom. Bio je 'projekt' čelnika Dinama koji su ga pompozno najavljivali i gurnuli u vatru seniorskog nogometa još kao juniora. Debitirao je 29. rujna 2012. u derbiju Dinama i Hajduka u Maksimiru, a već u idućem kolu postigao je i svoj prvi seniorski gol. Alen je i najmlađi debitant u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, tadašnji izbornik Igor Štimac dao mu je priliku za prvi nastup nekoliko dana prije 17. rođendana, a s tek navršenih 18. potpisao je petogodišnji ugovor s Barcelonom.</p><p>No kao i mnogi mladi igrači prije njega, nije uspio u velikoj Barci, za koju je odigrao svega jedan službeni susret. Kasnije ga je put vodio u HSV i Milan, u međuvremenu je odlazio na posudbe u Sporting Gijón, Las Palamas, Standard i Heerenveen... Iako je od starta imao trasiran put i priliku da napravi sjajnu karijeru, dojam je da je rani odlazak u Barcelonu bio jako loš potez koji je Alenovu karijeru odveo u krivom smjeru. Sada traži novu priliku, u Hajduku ili nekom drugom klubu...</p>