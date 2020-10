Vukas: Ako treba, natopit ćemo dres i krvlju! Halilović? Nema potrebe da sad to komentiram

Svaki dan svjedočimo ljubavi navijača i ona nam daje dodatnu snagu. Istra nije će se baciti na glavu, ali to nas ne zanima. Teklić i Dolček su bili dobri u drugoj momčadi, u mislima su nam, kaže trener Hajduka

<p>U sjeni predstavljanja novog predsjednika Hajduka <strong>Lukše Jakobušića</strong> prošla je i press konfenerncija trenera <strong>Harija Vukasa</strong>, koji će u petak popodne povesti momčad u Pulu, gdje ih u subotu od 17.05 očekuje ogled 10. kola HNL-a s <strong>Istrom 1961</strong>. </p><p>- Svi su igrači zdravi i spremni za utakmicu. S obzirom na prošlu utakmicu sa Šibenikom i naše ukupno i bodovno stanje kojim nismo zadovoljni, utakmicu u Puli smatramo prilikom za novi početak - kazao je Hari Vukas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Proslava Torcidina rođendana</strong></p><p>Na čemu temeljite optimizam?</p><p>- Na treninzima, vidim kako momci rade. Utakmica protiv Šibenika prisilila nas je da se zamislimo i konsolidiramo. Ako su neke stvari i bile dobre, rezultat ih nije potvrdio i očekujemo da odigramo bolje, da nam se ne dogodi da ponovimo pristup kakav je bio.</p><p>Hoće li biti promjena u sastavu?</p><p>- Bit će promjena, ali znate da sastav ne otkrivam, a ni formaciju ni taktiku. Nešto svakako moramo napraviti drugačije...</p><p>Koliko će igračima značiti energija navijača kojoj su svjedočili tijekom proslave 70. rođendana <strong>Torcide</strong>?</p><p>- Kad ste dio Hajduka, bilo kao trener ili igrač, i kad živite u ovom gradu, onda vam ta proslava da podstreh. Ali mi svaki dan svjedočimo ljubavi navijača i ona nam daje dodatnu snagu. Zbog toga imamo obavezu dres natopiti krvlju i igrati maksimalno.</p><p>Mislite znojem, a ne krvlju?</p><p>- Zar sam rekao "krvlju"? Mislio sam znojem, ali ako treba i krvlju...</p><p>Koliko bi vam značio eventualni angažman <strong>Alena Halilovića</strong>?</p><p>- Sad je fokus samo na utakmici s Istrom, nema potrebe drugo komentirati.</p><p>Je li vam odgoda utakmice s <strong>Lokomotivom</strong> pomogla da se konsolidirate ili je bilo bolje da ste odmah imali priliku za iskupljenje nakon Šibenika?</p><p>- Kad izgubite utakmicu, dobra je stvar da to brzo možete ispraviti. Naša je bila želja da odmah istrčimo i popravimo što prije taj loš rezultat, ali tako je kako je, prihvatili smo odluku i pripremali se za dalje.</p><p>Istra je zadnja, ali i <strong>Šibenik</strong> je bio zadnji prije nego li vas je pobijedio?</p><p>- Istra je momčad koja svake godine ima probleme, pri dnu je, ali je mi doživaljavamo kao momčad koja će se baciti na glavu za bodove. Respektiramo ih jer idu 300 posto, dosta su agresivni i broj osvojenih bodova nije odgovarajući njihovim mogućnostima. Ali to nas ne ne zanima, mi moramo pokazati kvalitetu, pokazati pravi pristup i tu utakmicu dobiti. </p><p><strong>Tonio Teklić</strong> i <strong>Ivan Dolček</strong> jako su dobro odigrali za drugu momčad, jesu li oni te promjene koje najavljujete?</p><p>- Svi igrači koji su na treningu i rosteru su u našim mislima. Da nisu, ne bismo ih ni stavili na popis. Njih su dvojica otišli to odigrati zbog kontinuiteta i minutaže, odigrali su rolu, dobri su bili i potvrdili ono što znamo o njima.</p><p>Koliko se adaptirao <strong>Umut Nayir</strong>?</p><p>- Dva tjedna treninga su mu pomogla, on dobro radi, nema s njim problema. Vjerojatno još traje ta adaptacija na novu zemlju, ligu, suigrače i terene. Nema problema s njim, u kadru je i konkurira za utakmicu - zaključio je Hari Vukas.</p>