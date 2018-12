'U Italiji je već 12 godina isto, treba suspendirati prvenstvo...'

To je nešto što je nemoguće zaboraviti, uvjeravam vas. Ne zaboravljam, ali ni oni koji gledaju taj prizor na stadionu ili ispred TV-a ne smiju to zaboraviti. Nažalost, ljudi brzo zaborave takve incidente i svoju pozornost usmjeravaju na neke ljepše stvari - rekao je bivši francuski reprezentativac Lilian Thuram u razgovoru za Corriere dello Sport.

Thuram je reagirao na velike rasističke uvrede koje su bile upućene senegalskom braniču Kalidouu Koulibalyju.

Podsjetimo, Inter je slavio protiv Napolija 1-0 golom Martineza u sudačkoj nadoknadi, ali 10 minuta prije toga stoper Napolija Kalidou Koulibaly dobio je crveni karton. Prvo žuti karton zbog povlačenja, a onda i drugi žuti karton zbog - aplauza.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Je li to bilo sarkastično pljeskanje prema sucu ili prema navijačima koji su ga rasistički vrijeđali, nije potpuno jasno. No jasno je kao dan da su Senegalca Interovi navijači vrijeđali jer je druge boje kože. U 21. stoljeću.

'Ljudi ovo ne shvaćaju ozbiljno'

- Muntari, Boateng, Koulibaly, Eto'o... Moram li dalje nabrajati? Svi nabrojani doživjeli su rasističke uvrede u Italiji. Ako se to stalno događa jasno vam je da nešto nije dobro. Očito navijači, menadžeri, igrači i treneri te povike ne smatraju ozbiljnima. Da su mislili da su vrlo ozbiljni, učinili bi sve kako bi spriječili ponavljanje takvih stvari - kazao je ogorčeni Lilian Thuram koji je i sam doživio rasističke povike za vrijeme igranja u Juventusu i Parmi.

'Stadione treba zatvoriti na jedno kolo'

Bivši francuski reprezentativac ponudio je i rješenje problema.

- Sve stadione u Italiji treba zatvoriti na jedno kolo. Dakle ne samo Interov. Tako bi i navijači i igrači ostali u svojim kućama za vikend te bi bili prisiljeni razmišljati o tom problemu - smatra Thuram.

- Ovo što govorim nije poruka podrške za Koulibalyja. Ovo govorim za sve one koji to čitaju. Pogledajte jedni druge i zapitajte se zašto prihvaćate ili činite te stvari. Ako se situacija ne promijeni, to je zato što mnogi od vas ne žele da se to dogodi, jer ste poludjeli. Možda neki misle da su bolji od crnaca, ali to nije tako, svi smo jednaki - rekao je emotivni Thuram.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Stvarnost je sljedeća: ne samo u Italiji, već i u drugim europskim zemljama ima mnogo ljudi koji misle da su bijelci superiorniji od crnaca. Rasisti viču "buu" zato što se osjećaju superiorno i to je rezultat pogrešnog obrazovanja. U civiliziranom društvu boja kože, religija i seksualnost nisu važni. Tko razlikuje "nas" od "drugih" i misli da smo "bolji od drugih" je rasist - zaključio je bivši francuski reprezentativac.