U NEVJEROJATNOJ FORMI

U 'kraljevskom klubu' nisu mu više davali puno minuta, a sada Modrić starta skoro svaki puta

Piše Issa Kralj,
3
Foto: Daniele Mascolo

- Osjećam se dobro i volim ono što radim. Fizički i mentalno sam u dobrom stanju, uživam i sve ide kako treba. Nadam se da ću tako nastaviti - izjavio je za španjolski AS kapetan 'vatrenih' Luka Modrić

Luka Modrić (40) je prije tri mjeseca navršio 40. godina života, a hrvatski veznjak ne misli odustati od nogometa. Ovog ljeta kao bomba je odjeknula vijest o njegovom transferu iz 'kraljevskog  kluba' u redove Milana nakon što mu u Madridu nisu produžili ugovor. Iako na leđima ima 40 godina, Modrić je jedan od najpouzdanijih igrača trenera Massimiliana Allegrija. Milan je trenutačno druga momčad na tablici talijanske Serie A i imaju bod manje od vodećeg gradskog rivala Intera. 

Serie A - AC Milan v U.S. Sassuolo
Foto: Alessandro Garofalo

Modrić je započeo svih 15 prvenstvenih utakmica u dresu Milana, a u čak 13 susreta odigrao je svih 90 minuta. Nevjerojatan podatak s obzirom na njegove godine, ali Modrić je igrač s najviše odigranih minuta u Milanu. Na terenu je do sada proveo 1.325 minuta. 

- Osjećam se dobro i volim ono što radim. Fizički i mentalno sam u dobrom stanju, uživam i sve ide kako treba. Nadam se da ću tako nastaviti - izjavio je za španjolski AS kapetan 'vatrenih' i usporedio dinamiku talijanske i španjolske lige. 

-  Talijanski nogomet je drukčiji od španjolskog, ali liga je vrlo konkurentna. Gledano izvana možda se ne vidi koliko je zahtjevna. Mene to nije iznenadilo jer sam je uvijek pratio.

Dok u Madridu nije mogao dobiti takvu minutažu, u Italiji je jedan od najbitnijih igrača i predvodi momčad Massimiliana Allegrija do naslova. Zabio je jedan gol i ostvario dvije asistencije. 

