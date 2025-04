U Maksimiru vlada konsenzus: Zvonimir Boban treba Dinamu, svi spremni za njegov dolazak!

Zvonimir Boban (56) na korak je do povratka u Dinamo! Jedno od najvećih imena u povijesti hrvatskog nogometa više ne želi biti sa strane i gledati što se događa u njegovom klubu, Boban se konačno spreman aktivnije uključiti. Čelnici Dinama u subotu su započeli pregovore s legendarnim kapetanom "vatrenih", opći je dojam kako mu svi u klubu žele prostrijeti crveni tepih, omogućiti mu povratak u Maksimir. I to pod njegovim uvjetima...

Jasno, Boban nije tip koji će doći u Dinamo i biti nečija marioneta. Niti itko u Maksimiru razmišlja na takav način. Svi su svjesni, dolazak takvog "frajera" bio bi veliki korak za klub, Bobanov bi dolazak dodatno ujedinio sve navijače, sve dinamovce, sve one kojima je pri srcu plava boja. I malo njih razmišlja drugačije, samo se rijetki protive ovom potezu.

U Maksimiru su svjesni svojih mana, svjesni kako u upravi i izvršnom odboru nedostaje ljudi iz nogometa. Onih koji su od najmanjih dana zaluđeni nogometom, koji su u tom svijetu prošli "sito i rešeto". Dinamovu vlast uglavnom čine uspješni poduzetnici, školovani ljudi s dokazanim poslovnim životopisima, ali s premalo osjećaja za sport. Posebice nogomet. I dolazak jednog takvog velikana promijenio bi kompletnu strukturu kluba.

Boban želi biti glavni, želi biti čovjek koji donosi ključne odluke. I prema sadašnjem Statutu on već sutra može postati predsjednik uprave, za to mu je potrebna tek većinska odluka izvršnog odbora. A sumnjamo kako bi od tih 13 članova IO-a (Zajec, Skender, Nauković, Šušnjara, Omazić, Globan, Mlinarić, Pojatina, Kovačević, Hržić, Bergman, Todorić i Tomurad) njih sedmorica bila protiv ove odluke. Protiv Bobanovog ulaska u klub. Za to bi trebalo, nakon niza vlastitih pogrešaka tijekom sezone, imati hrabrosti...

Predsjednik uprave Zvonimir Manenica posljednjih je mjeseci postao ključan čovjek u klubu, gdje je prvenstveno doveden kako bi stabilizirao financije. Taj je dio svog posla sredio odavno, a posljednjih mjeseci bavio se i sportskim pitanjima, smijenio Marka Marića i Fabija Cannavara. Manenici treba pomoć, upravi kluba treba jedan "čovjek iz nogometa". A Dinamo boljeg od Zvonimira Bobana u tom slučaju neće naći. Nema šanse. Manenica nema ništa protiv toga, čelni čovjek kluba spreman je postati "samo" član uprave (zadužen za financije), pa da Boban postane "alfe i omega" hrvatskog prvaka.

U Maksimiru danas vlada čudna situacija. Dinamo je u fazi finalizacije pregovora s novim sportskim direktorom, u potrazi i za novim trenerskim rješenjem, a sad se vodi priča i oko Bobanovog ulaska u klub. Puno je tu špekulacija, puno otvorenih pitanja, a više nitko ne želi povući toliko hrabar potez i dovesti novog sportskog direktora ili trenera, u situaciji dok se čeka - Zvone Boban. Postoji priča prema kojoj Boban nije za previše zagrijan za dolazak stranaca na ključne sportske funkcije u klubu, već i on sam više preferira domaću, hrvatsku struku. I u Maksimiru bi volio vidjeti Fabijana Komljenovića, Gorana Vlaovića, Igora Bišćana, Darija Šimića...

Dapače, Boban je u posljednje vrijeme sve bliže klubu, sve se više druži s čelnim ljudima Dinama. A posljednji "javni čvenk" s najvažnijih predstavnicima zagrebačkog kluba imao je krajem veljače, kad je u Maksimiru predstavljen Sporazum oko izgradnje novog stadiona u Maksimiru. Boban se tad družio s Velimirom Zajecom, razgovarao sa Zvonimirom Manenicom, članovima IO-a (Nauković i Mlinarić), a onda na jednoj slici ponosno stajao uz Fabija Cannavara, Darija Šimića i Gorana Vlaovića. Prvi je nedavno napustio Maksimir, druga dvojica bi se mogla baš u eri Bobana vratiti u Dinamo.

- Meni je sve počelo u plavom, teklo u plavom, živi se u plavom, tako da moja zadnja nogometna stanica bi trebala završiti plavo, odnosno u Dinamu. Nadam se da će tako biti, ali vidjet ćemo kako će se stvari posložiti - poručio je Zvone Boban prije par dana za RTL. I jasno dao do znanja kako je spreman za povrata u voljeni klub, kako samo osjeća da je stiglo njegovo vrijeme.