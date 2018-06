U porazu i pobjedi: Zadnji su u skupini, ali slave kao da su prvi

Argentinci slave kao da sutra ne postoji! I kao da ne mogu ispasti sa Svjetskog prvenstva već u grupnoj fazi...

Argentinska nogometna reprezentacija se s jednim remijem i jednim porazom dovela u situaciju da bi već nakon grupne faze mogli pakirati kofere. A samo prije četiri godine bili su finalu.

Ipak, iako su posljednjih dana mnogi govorili negativno o Messiju i ekipi, čini se da navijači nisu odustali od svojih idola. Danas su svi oni zajedno pokazali kako bi nogomet trebao izgledati i kako se treba podržavati svoju momčad.

Dočekali su svoje igrače, zbog kojih su prije samo nekoliko dana lili suze, i uz pjesmu i slavlje ih bodrili uoči večerašnje utakmice protiv Nigerije, koja je ujedno i zadnja slamka spasa za osminu finala.

Amid all the pressure and angst surrounding the team, Argentina and their fans are still singing



Goalkeeper Nahuel Guzman even got in on the drumming action! pic.twitter.com/smHNrVN82U