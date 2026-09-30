U Poreču će se održati sportski dan za sve generacije: Igrat će se bez pobjednika i poraženih

Uključivanje svih članova zajednice u sportske aktivnosti i stvaranje prostora u kojem se ljudi mogu upoznati, povezati i zajedno sudjelovati u sportu dio je programa Dana inkluzije u sportu, koji će se održati u petak, 16. listopada, u sklopu Sport Festa 2026. u Poreču.

Kroz projekt "Igraj se zajedno“ sudionici će imati priliku zajednički zaigrati, družiti se i upoznati različite oblike sudjelovanja u sportu, bez podjela i bez naglaska na rezultat. Projekt okuplja djecu, mlade, obitelji, umirovljenike, osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, šaljući jasnu poruku da u sportu svi imaju svoje mjesto.

Sudionike očekuju četiri jednostavna i svima dostupna sporta, Dodgeball, Flying Disc, obaranje ruke i Cornhole. Aktivnosti će se odvijati kroz rotaciju, tako da će svi imati priliku isprobati svaki sport, a posebnost programa je u tome što neće biti pobjednika ni poraženih.

Foto: Privatni album

Naglasak nije na rezultatu, nego na zajedničkoj igri, druženju i stvaranju pozitivnog iskustva za svakoga. "Igraj se zajedno“ pritom nije zamišljen kao jednokratno događanje, već kao početak dugoročnog povezivanja ljudi kroz sport. Sudionici će imati priliku upoznati organizacijski tim Sport Festa, uključiti se u volontiranje i tijekom godine sudjelovati na četiri Community Sport Daya. Time projekt otvara prostor za stvaranje zajednice koja će nastaviti djelovati i nakon ovogodišnjeg Sport Festa.

Posebno je važan njegov nastavak uoči Sport Festa 2027. Sudionici projekta imat će priliku postati dio organizacijskog tima te sudjelovati u različitim organizacijskim aktivnostima, od registracije i prihvata sudionika do rada na sportskim terenima, koordinacije natjecatelja i sudionika. Na taj način sport postaje i prilika za aktivno sudjelovanje u zajednici, razvoj novih vještina, volontiranje i stvaranje novih prijateljstava.

Ovakav projekt ima posebno značenje za Poreč, grad koji će 2027. godine nositi titulu Europskog grada sporta. Upravo kroz ovakve inicijative sport dobiva širi društveni značaj, ne predstavlja samo fizičku aktivnost, nego postaje alat za uključivanje, povezivanje i aktiviranje građana. Poreč tako može pokazati kako se status sportskog grada ne gradi samo velikim natjecanjima i sportskom infrastrukturom, nego prije svega ljudima koji sport žive zajedno.

Foto: Privatni album

"Igraj se zajedno“ šalje i važnu poruku cijeloj Hrvatskoj. U vremenu u kojem se sve više govori o potrebi uključivanja različitih društvenih skupina, sport ima jedinstvenu mogućnost povezati ljude na prirodan i neposredan način. Zajednička igra ruši barijere, potiče razumijevanje različitosti i pokazuje da svatko može imati svoju ulogu, kao igrač, navijač, volonter, organizator ili jednostavno član zajednice.

- Dan inkluzije u sportu na Sport Festu 2026. za nas je puno više od sportskog programa. Želimo poslati poruku da sport treba biti mjesto susreta, povezivanja i prihvaćanja, mjesto u kojem svatko može pronaći svoje mjesto. Kroz projekt ‘Igraj se zajedno’ želimo ljude potaknuti da se upoznaju, druže, volontiraju i zajedno sudjeluju, bez obzira na dob, sposobnosti ili životne okolnosti. Vjerujemo da upravo kroz zajedničku igru možemo graditi snažniju i povezaniju zajednicu. Jer sport je najvrjedniji onda kada ne pita tko si, koliko imaš godina ili što možeš, nego ti jednostavno kaže dođi, uključi se i igraj s nama - poručuju organizatori.