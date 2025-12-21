Obavijesti

U prosjeku svaki treći Hajdukov suparnik dobije crveni karton! Evo kako ga je dobio Vukovar

Piše Luka Tunjić,
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Interesantan je podatak i da je Hajduk, gledajući i utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu i Hrvatskog kupa, ove sezone u devet utakmica imao igrača više

U prvoj nedjeljnoj utakmici 18. kola Hrvatske nogometne lige Hajduk je na Poljudu ugostio Vukovar 1991. Domaćin je poveo već u sedmoj minuti zahvaljujući golu Michelea Šege, a momčad Silvija Čabraje ostala je s igračem manje nakon pola sata igre.

Naime, upravo je Šego pobjegao obrani Vukovara i sjurio se prema gostujućoj mreži. Pao je na tlo nakon duela s Marijom Tadićem, a sudac Zdenko Lovrić pokazao je crveni karton igraču Vukovara, iako prvotno ništa nije dosudio.

Ipak, nakon intervencije VAR-a glavni je sudac promijenio odluku i isključio stopera Vukovara, koji je dobio direktni crveni karton, kojeg možete pogledati klikom OVDJE.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zanimljivo, Vukovar je šesti Hajdukov protivnik u HNL-u koji je ove sezone ostao s igračem manje, što znači kako su Splićani u trećini od 18 ligaških utakmica imali igrača više. 

To se prije Vukovara dogodilo i Varaždinu u 15. kolu te Osijeku u 13. kolu (Jurišić je dobio dva crvena), kao i Slavenu u 12. kolu (Filipović je dobio izravni crveni). Hajduk je imao igrača više i u devetom kolu protiv Vukovara (Ćaić je 'pocrvenio' u 25. minuti), kao i u drugom kolu protiv Gorice, kada je iz igre bio isključen Duraković u 50. minuti.

Interesantan je podatak i da je Hajduk, gledajući i utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu i Hrvatskog kupa, ove sezone u osam utakmica imao igrača više. 

