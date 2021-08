Na večeras održanoj Skupštini Hajduka obznanjeno je kako je Hajduk prošlu, 2020. godinu, završio s minusom od 21.697.105,20 milijuna kuna te da je prvih šest mjeseci tekuće godine poslovao s minusom od oko 30 milijuna kuna. Skupštinari, odnosno vlasnici 485.244 dionica jednoglasno su podržali odluku da se gubitci pokriju iz budućih prihoda.





Nadugo i naširoko se elaboriralo što je sve dovelo do minusa, no ukratko, uglavnom je riječ o padu prihoda uvjetovanom pandemijom korona virusa.

- Mogli smo prihvatiti jednu od dvije ponude za Biuka koje bi bile rekordni transferi, ili za Ljubičića, i bili bi mirni godinu i pol dana. Ali što bi to značilo za navijače Hajduka koji žele borbu za naslov prvaka. Umjesto toga, smanjivali smo troškove, a zadržali dobar potencijal izlaznih transfera - kazao je predsjednik Lukša Jakobušić, koji je otkrio kako će sutra dovršiti povratak Marca Fossatija, s kojim će se potpisati ugovor na 2+1 godinu, vjerojatno i posudbu Vuškovića s pravom otkupa ugovora te angažman nove članice uprave, bivše direktorice Podravke Marinke Akrap koja će brinuti za službe marketinga, PR-a i prodaje.

Vušković je otputovao u Njemačku na liječničke preglede, Hajduk bi za njega trebao dobiti 1.2 milijun eura odmah, ukoliko se HSV vrati u prvoligaško društvo, imao bi obavezu otkupa Vuškovića za 3.5 milijuna eura, uz bonuse i postotak od buduće prodaje.

Jakobušić i njegov prvi suradnik Ivan Matana opširno su govorili o brojkama i uštedama, ustvrdili su kako je ova momčad jeftinija od prošlogodišnje za 15%, premda je u prvih 6 mjeseci izdvojeno 3.8 milijuna kuna više, što pravdaju razlikom između lanjske uštede na dijelu plaća kojih su se igrači i zaposlenici odrekli i ovogodišnjeg povećanog troška za povrat tih plaća.

- Nastojimo napraviti kompetitivniju momčad s manje troška – kazao je Jakobušić te dodao kako su uštedjeli 4.2 milijuna kuna na drugoj momčadi te kako su povećavali prihode u segmentu marketinga, Hajduk Digitala koji ima gotovo 50.000 registriranih gledatelja...

- U prvih osam mjeseci ove godine prodali smo 9.010 dresova, za razliku od 6.039 u cijeloj prošloj ili 5.983 u cijeloj pretprošloj godini. Nismo napravili transfer od 6-7-8 milijuna eura i nemamo financijski mir, bit će izazovno i teško, nismo stabilizirani, ali stanje je puno bolje nego prije devet mjeseci kad sam došao.

Požalio se predsjednik i na glasine koje okružuju klub te otkrio kako je pitao zaposlenike i suradnike da mu prenesu sve što se priča u kuloarima.

- Svi pitaju otkud pare. Priča se da ne isplaćujemo plaće, a mi ih isplaćujemo, redovito! Priča se da smo se zadužili, a nismo, imamo reviziju i dvije Skupštine i otkrilo bi se da ne govorimo istinu! Priča se da smo posudili novac, a nismo, vidjelo bi se da jesmo u financijskim izvješćima! Priča se i da smo 11 puta založili Biuka, no mi se time ne bavimo! – ustvrdio je Jakobušić i dodao kako će takvih priča i špekulacija biti sve dok ne osvoje prvi trofej.

Postavljano je i pitanje odnosa s HNS-om, koje je po ocjeni skupštinara loše odrađen posao u kome je Hajduk opet ostao po strani.

- Željeli smo participirati u Županijskom nogometnom savezu, kroz svoju bazu otići u HNS gdje bi dobili dopredsjedničko mjesto, ali gospoda u županijskom savezu odlučili su da mogu bez Hajduka, da im Hajduk nije potreban. Oni su u većini, izabrali su svog kandidata koji je postao dopredsjednik HNS-a, ali on nije naš izbor, niti nas predstavlja – kazao je Jakobušić, a onda dodao:

Pitaju me odakle ću gledati utakmicu reprezentacije sa Slovenijom. Rekao sam da je čelnom čovjeku Hajduka mjesto u svečanoj loži, ali kako mi nismo u tijelima HNS-a, ići ću s Borom Primorcem na Istok. Nema potrebe da ih opterećujemo, da dolazimo tamo gdje nas ne žele.

Jedno od rijetkih škakljivih pitanja na koje predsjednik Uprave Lukša Jakobušić nije imao odgovor je pitanje za što je točno Hajduk u prošloj godini isplatio 296.433,00 kuna bivšem savjetniku za strategiju i razvoj Renatu Pandži za šest mjeseci rada, i to zbog toga što on tada nije bio u klubu, da sada nemaju osobu koja obavlja takav posao te se obvezao se da će odgovor dostaviti pismenim putem.