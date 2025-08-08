Jakov Biljan nekoć je bio kapetan Dinamovih juniora, a sad stiže u Maksimir
BILJAN UOČI DINAMA: PLUS+
'U prvu momčad Dinama uveo me Zoki Mamić. Ponosan sam što sam kapetan Vukovara...'
Čitanje članka: 2 min
Vukovar večeras od 21 sat (MAXSport 1) igra kod Dinama u drugom kolu HNL-a. U prvom kolu Vukovar je također gostovao na Maksimiru, protiv Lokomotive, u napetoj utakmici izgubio je 1-0. Utakmica protiv Dinama bit će posebna za Jakova Biljana (30), nekoć kapetana juniora Dinama, danas kapetana Vukovara 1991.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku