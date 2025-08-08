Obavijesti

'U prvu momčad Dinama uveo me Zoki Mamić. Ponosan sam što sam kapetan Vukovara...'

Piše Mato Galić,
'U prvu momčad Dinama uveo me Zoki Mamić. Ponosan sam što sam kapetan Vukovara...'
Foto: Marko Dzavic

Jakov Biljan nekoć je bio kapetan Dinamovih juniora, a sad stiže u Maksimir

Vukovar večeras od 21 sat (MAXSport 1) igra kod Dinama u drugom kolu HNL-a. U prvom kolu Vukovar je također gostovao na Maksimiru, protiv Lokomotive, u napetoj utakmici izgubio je 1-0. Utakmica protiv Dinama bit će posebna za Jakova Biljana (30), nekoć kapetana juniora Dinama, danas kapetana Vukovara 1991.

