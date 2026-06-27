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AFRIKA TO JE MOJ ĐIR

U ritmu bubnja. Pogledajte kako se Ganci spremaju za nas

Piše Filip Sulimanec,
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U ritmu bubnja. Pogledajte kako se Ganci spremaju za nas
Foto: X/Screenshoot

To je iznimno energična, ritmična i zarazna glazba u kojoj dominiraju bubnjevi (poput kpanlogo bubnjeva), udaraljke, pljeskanje rukama i zvona

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Hrvatsku čeka Gana koja ima šansu postati prva afrička reprezentacija bez primljenog gola u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. Na društvenim mrežama pojavila se snimka iz njihovog hotela gdje se ležerno odmaraju i sviraju Jamu, tradicionalnu navijačku glazbu.

To je iznimno energična, ritmična i zarazna glazba u kojoj dominiraju bubnjevi (poput kpanlogo bubnjeva), udaraljke, pljeskanje rukama i zvona.

MOGU SE OPUSTITI Gana je prošla, možda će protiv Hrvatske istrčati i drugi sastav?
Gana je prošla, možda će protiv Hrvatske istrčati i drugi sastav?

U modernoj Gani, Jama je sinonim za zajedništvo i podizanje morala. To je glazba koja se pjeva na sportskim događajima (školska natjecanja, utakmice reprezentacije), fakultetima, festivalima i uličnim proslavama.

Hrvatska - Gana je na rasporedu u 23:00 po našem vremenu.

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Komentari 3
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