U ritmu bubnja. Pogledajte kako se Ganci spremaju za nas

Hrvatsku čeka Gana koja ima šansu postati prva afrička reprezentacija bez primljenog gola u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. Na društvenim mrežama pojavila se snimka iz njihovog hotela gdje se ležerno odmaraju i sviraju Jamu, tradicionalnu navijačku glazbu.

🥁 Jama session + matchday energy at the team hotel. Locked in and ready for Croatia tonight. ⚔️#BlackStars | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hgurKMrOSX — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 27, 2026

To je iznimno energična, ritmična i zarazna glazba u kojoj dominiraju bubnjevi (poput kpanlogo bubnjeva), udaraljke, pljeskanje rukama i zvona.

U modernoj Gani, Jama je sinonim za zajedništvo i podizanje morala. To je glazba koja se pjeva na sportskim događajima (školska natjecanja, utakmice reprezentacije), fakultetima, festivalima i uličnim proslavama.

Hrvatska - Gana je na rasporedu u 23:00 po našem vremenu.