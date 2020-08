U samoizolaciju će samo igrači, ne i stručni stožer reprezentacije

<p>Premda je prva uputa bila mjera samoizolacije do 28. kolovoza, nakon podrobnije analize igrači koji su prošloga tjedna bili dio priprema <strong>hrvatske vaterpolske reprezentacije </strong>na Korčuli u kućnoj karanteni boravit će do 24. kolovoza.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski vaterpolisti na treningu</strong></p><p>Mjera se odnosi isključivo na igrače, njih 19, od kojih su pozitivan test dobila dvojica, <strong>Ante Vukičević te Toni Popadić</strong>, ne i na stručni stožer.</p><p>- Sukladno preporukama stožera Civilne zaštite i Epidemiološke službe Republike Hrvatske odlučeno je da samoizolacija igrača reprezentacije uključene u pripreme na Korčuli traje do 24. kolovoza, s obzirom na datum detektiranja pojave prvih simptoma zaraze Covidom-19 - poručili su iz HVS-a.</p><p>- Isto se odnosi isključivo na igrače koji su bili pozvani na pripreme reprezentacije na Korčuli, dok je za stručni stožer i ostali dio delegacije HVS-a procijenjeno da nema potrebe za boravkom u samoizolaciji, iz razloga što se bliski kontakt sa zaraženim igračima nije provodio unutar zatvorenog prostora. Hrvatski vaterpolski savez u sljedećim će danima nastaviti provoditi pojačani nadzor svih uključenih igrača te pozorno pratiti situaciju kako bi se zaštitili svi igrači, stručni stožer i ostali djelatnici, kao i ljubitelji vaterpola i hrvatskog sporta.</p><p>Bez obzira na naknadno "skraćivanje" samoizolacije prema preporuci nadležnih, Savez je već otkazao međudržavni turnir koji se trebao održati od 28. do 30. kolovoza, a na koji su trebale doći reprezentacije Italije i Crne Gore. Talijani su ionako već odustali od dolaska u Hrvatsku.</p><p>- U okolnostima egzistirajućeg virusa Covid-19 jasno je kako bi bilo neodgovorno, ali i nemoguće pristupiti organizaciji turnira u navedenom razdoblju, no u Hrvatskom vaterpolskom savezu se nadaju da je šibenski turnir samo privremeno odgođen za mjesec rujan - poručili su iz HVS-a koji je, također, za neka bolja vremena odgodio i organizaciju oproštajne utakmice <strong>Ratka Rudića.</strong></p><p>- U ovom trenutku, a s obzirom na zahtjevnost organizacije spektakla jer ga kao takvog želimo napraviti, s vrlo teškom vjerojatnošću dolaska publike, kao i najboljih svjetskih igrača te u dogovoru s Ratkom Rudićem odlučili smo odgoditi tu utakmicu za nadamo se bolja vremena u proljeće 2021. godine - rekao je <strong>Perica Bukić</strong>, izvršni direktor i dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza.</p>