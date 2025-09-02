Obavijesti

U samom svjetskom vrhu! Tri hrvatska igrača su nominirana za bitnu rukometnu nagradu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Sanjin Strukic, Luka Stanzl/Pixsell

Ivan Pešić i Dominik Kuzmanović nominirani su za najbolje golmane, a Mario Šoštarić za najboljeg igrača prošle sezone. Nagrade su prošle godine osvojili Emil Nielsen i Mathias Gidsel

Portal Upskill Handball, specijaliziran za rukomet, svake godine dodjeljuje nagradu "The One" najboljim igračima i igračicama. Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije: Najbolji muški igrač, najbolji muški golman, najbolja ženska igračica i najbolja ženska golmanica. Ove godine su nominirana i tri reprezentativca Hrvatske. Na stranici The One možete glasati za naše rukometaše.

U nominaciji za najboljeg muškog golmana, jedan od dvojice hrvatskih golmana tu su Ivan Pešić. Pešić igra za francuski Nantes s kojim je završio drugi u francuskom prvenstvu, a imao je i važnu ulogu u povijesnom osvajanju srebra s Hrvatskom. Također, s Nantesom je igrao i na završnici Lige prvaka gdje je Nantes završio treći. U Ligi prvaka je u 20 utakmica imao 129 obrana, dok je na Svjetskom prvenstvu u devet utakmica imao 30 obrana.

Drugi nominirani golman je Dominik Kuzmanović koji igra za njemački Gummersbach. U Bundesligi je njegov klub završio na 7. mjestu te je stigao do osmine finala Europske lige, ali je Kuzmanović briljirao na Svjetskom prvenstvu. U devet utakmica skupio je 88 obrana uz postotak od 35 posto. Kuzmanović polako prerasta u jednog od najboljih golmana svijeta i mogli bi ga sve češće gledati u nominacijama za najbolje golmane.

Treći Hrvat je fantastični krilni igrač Mario Šoštarić. Bio je nezamjenjiv u pohodu Hrvatske na svjetsko srebro i jedan od najboljih igrača Lige prvaka. U mađarskom Pick Szegedu imao je odličnu sezonu, a završio je kao drugi najbolji strijelac Lige prvaka sa 130 golova. Ispred njega je samo Mathias Gidsel koji je zabio samo pet golova više. Szeged je završio drugi u mađarskom prvenstvu, a u Ligi prvaka je ispao u četvrtfinalu od Barcelone. 

Ostali nominirani za najbolje golmane: Remi Desbonnet, Sergey Hernandez, Dejan Milosavljev, Kevin Moller, Emil Nielsen, Andreas Wolf. Prošlogodišnji pobjednik: Emil Nielsen.

Ostali nominirani za najbolje igrače: Francisco Costa, Martim Costa, Ludovic Fabregas, Mathias Gidsel, Emil Jakobsen, Gisli Kristjansson, Dika Mem, Aymeric Laporte, Magnus Saugstrup. Prošlogodišnji pobjednik: Mathias Gidsel.
 

