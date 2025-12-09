U Sisku za blagdane pripremili bogati sadržaj. Hokejaši dijele dresove i pomažu potrebitima

Ledenom dvoranom Zibel ovoga će prosinca zavladati blagdanski ugođaj u sportskoj verziji kakvu Sisak još nije imao. KHL Sisak prvi put organizira Advent na Zibelu, projekt koji spaja hokej, publiku i božićnu atmosferu u obliku sportskog programa na svakoj domaćoj utakmici. Dok većina gradova advent gradi oko trgova, Sisak ga ove godine seli na led.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sisčani u drugoj sezoni pokazuju koliko su napredovali. Trenutačno drže drugo mjesto iza Red Bull Juniorsa, a prate ih momčadi s ozbiljnim iskustvom: EKZ, Ritten, Cortina, Jesenice. Navijačka podrška ove je sezone postala vidljivo jača, a prosinac na Zibelu trebao bi dodatno naglasiti energiju koja je već stvorena oko momčadi. Četiri utakmice, četiri različita programa

18. prosinca, Sisak - Cortina, 19.30

Publika će nakon prvog gola Siska baciti plišance na led. Plišanci idu djeci koja blagdane provode izvan vlastitog doma. Navijači pozivaju sve koji dolaze da ponesu medvjedića i uključe se u akciju.

Foto: Jasmin Jasko Alihodžić

22. prosinca, Sisak - EKZ Zeller Eisbären, 19.30

Dan posvećen najmlađim hokejašima i školi hokeja. Klub najavljuje posebna iznenađenja za djecu, a utakmica bi trebala približiti profesionalni hokej novoj generaciji Vitezova.

26. prosinca, Sisak - HC Gherdeina, 19.30

Tombola se prodaje od 18. prosinca po 5 eura, a kupiti se može sve do utakmice s Gherdeinom. Izvlačenje nagrada održat će se uživo tijekom utakmice.

30. prosinca, Sisak - Unterland, 19:30

Za završetak godine klub priprema aukciju limitiranih božićnih dresova dizajniranih za Advent na Zibelu 2025. Dresovi se neće nalaziti u slobodnoj prodaji, nego isključivo na aukciji. Riječ je o nošenim dresovima koji će posebno zanimati kolekcionare i dugogodišnje navijače.

Projekt koji mijenja navijačko iskustvo

Advent na Zibelu predstavlja pokušaj da se domaće utakmice pretvore u sportsko-društveni događaj, a ne samo u još jedan termin u rasporedu Alpske lige. U planu su svjetlosni efekti, glazba, posebni sadržaji i naglasak na obiteljskoj atmosferi. Klub očekuje da će ovakav pristup privući širu publiku i ponuditi doživljaj koji će se pamtiti i nakon blagdana. Za sve adventske utakmice, osim prve, bit će otvorena Fan Zona ispred dvorane. Posjetitelji će ondje moći kušati proizvode klupskih partnera, uključujući kuhano vino i hot dog. Svaku večer glazbu će birati DJ, pa bi atmosfera trebala biti jednako sadržajna i prije početka utakmica.

Foto: Jasmin Jasko Alihodžić

KHL Sisak ulazi u završnicu godine u borbi za vrh poretka, a prosinački program na Zibelu trebao bi dodatno učvrstiti vezu između momčadi i publike.