PROSINAC NA LEDU

U Sisku za blagdane pripremili bogati sadržaj. Hokejaši dijele dresove i pomažu potrebitima

U Sisku za blagdane pripremili bogati sadržaj. Hokejaši dijele dresove i pomažu potrebitima
Foto: Jasmin Jasko Alihodžić

Advent na Zibelu predstavlja pokušaj da se domaće utakmice pretvore u sportsko-društveni događaj, a ne samo u još jedan termin u rasporedu Alpske lige

Ledenom dvoranom Zibel ovoga će prosinca zavladati blagdanski ugođaj u sportskoj verziji kakvu Sisak još nije imao. KHL Sisak prvi put organizira Advent na Zibelu, projekt koji spaja hokej, publiku i božićnu atmosferu u obliku sportskog programa na svakoj domaćoj utakmici. Dok većina gradova advent gradi oko trgova, Sisak ga ove godine seli na led.

Sisački Vitezovi postali prvaci Hrvatske VIDEO
Sisački Vitezovi postali prvaci Hrvatske | Video: KanalRi

Sisčani u drugoj sezoni pokazuju koliko su napredovali. Trenutačno drže drugo mjesto iza Red Bull Juniorsa, a prate ih momčadi s ozbiljnim iskustvom: EKZ, Ritten, Cortina, Jesenice. Navijačka podrška ove je sezone postala vidljivo jača, a prosinac na Zibelu trebao bi dodatno naglasiti energiju koja je već stvorena oko momčadi. Četiri utakmice, četiri različita programa

18. prosinca, Sisak - Cortina, 19.30
Publika će nakon prvog gola Siska baciti plišance na led. Plišanci idu djeci koja blagdane provode izvan vlastitog doma. Navijači pozivaju sve koji dolaze da ponesu medvjedića i uključe se u akciju.

Foto: Jasmin Jasko Alihodžić

22. prosinca, Sisak - EKZ Zeller Eisbären, 19.30
Dan posvećen najmlađim hokejašima i školi hokeja. Klub najavljuje posebna iznenađenja za djecu, a utakmica bi trebala približiti profesionalni hokej novoj generaciji Vitezova.

26. prosinca, Sisak - HC Gherdeina, 19.30
Tombola se prodaje od 18. prosinca po 5 eura, a kupiti se može sve do utakmice s Gherdeinom. Izvlačenje nagrada održat će se uživo tijekom utakmice.

POVRATAK POBJEDAMA Hokejaši Siska pobijedili su talijanski Unterland i vratili se na prvo mjesto Alpske lige!
Hokejaši Siska pobijedili su talijanski Unterland i vratili se na prvo mjesto Alpske lige!

30. prosinca, Sisak - Unterland, 19:30
Za završetak godine klub priprema aukciju limitiranih božićnih dresova dizajniranih za Advent na Zibelu 2025. Dresovi se neće nalaziti u slobodnoj prodaji, nego isključivo na aukciji. Riječ je o nošenim dresovima koji će posebno zanimati kolekcionare i dugogodišnje navijače.

Projekt koji mijenja navijačko iskustvo

Advent na Zibelu predstavlja pokušaj da se domaće utakmice pretvore u sportsko-društveni događaj, a ne samo u još jedan termin u rasporedu Alpske lige. U planu su svjetlosni efekti, glazba, posebni sadržaji i naglasak na obiteljskoj atmosferi. Klub očekuje da će ovakav pristup privući širu publiku i ponuditi doživljaj koji će se pamtiti i nakon blagdana. Za sve adventske utakmice, osim prve, bit će otvorena Fan Zona ispred dvorane. Posjetitelji će ondje moći kušati proizvode klupskih partnera, uključujući kuhano vino i hot dog. Svaku večer glazbu će birati DJ, pa bi atmosfera trebala biti jednako sadržajna i prije početka utakmica.

Foto: Jasmin Jasko Alihodžić

KHL Sisak ulazi u završnicu godine u borbi za vrh poretka, a prosinački program na Zibelu trebao bi dodatno učvrstiti vezu između momčadi i publike.

