S dva poraza od Slovenije pa dvije pobjede nad Portorikom Hrvatska je odradila sve zamišljene pokuse uoči turnira za Olimpijske igre u Splitu. Veljko Mršić dobio je dosta odgovora, ali i, ono najvažnije, dobio je Bojana Bogdanovića. Koji je, vidjelo se to jučer, još nije uhvatio ritam i napadačke akcije, ali ne sumnja nitko da će sve to sjesti do srijede i Brazila na svoje mjesto.

- Probali smo neke stvari da vidimo kako će to izgledati. Druga nam je ovo utakmica u 24 sata. Prvih 25 minuta bilo je stvarno dobro, imali smo 23 poena razlike, no zadnjih smo 15 minuta popustili. Portoriku smo dopustili dosta napadačkih skokova, kao i neke poene iz kontranapada - sumirao je izbornik drugu utakmicu protiv Portorikanaca (72-66) koju je Hrvatska opet dobila obranom.

Napad, međutim, ne brine Mršića.

- Obrana je bila na jednoj lijepoj razini, primili smo 66 poena, a i napadački smo kreirali dosta dobre situacije. Isto kao i dan prije, šut je bio slabiji, međutim, 20-25 šuteva bilo je odlično izrađenih, a kada dođe turnir i budemo svježi, to će i ulaziti. Sve u svemu smo zadovoljni.

Izbornik i njegov stožer sada imaju nekoliko dana da iskristaliziraju momčad i ljude s kojima će krenuti po Tokio. Jer kako su se igrači priključivali, tako se Mršić vraćao korak unatrag.

- Nije bio lagan taj pripremni period jer smo svaku pripremnu utakmicu dobivali nekog novog igrača i trebalo je ponovno kretati od nule, raditi treninge i pokazivati akcije. Tu se gubilo malo ritma i intenziteta na treningu. Međutim, sada je ispred nas još pet dana do prve utakmice na turniru, vrijeme da se dobro posložimo, uigramo, damo sve od sebe i pokušamo ostvariti plasman na Olimpijske igre.

I, uz Bojana, još jedna dobra vijest, s punom Spaladium arenom. Stožer Civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije u dogovoru s epidemiolozima potvrdio je da će u dvoranu moći maksimalan kapacitet. Naravno, uz sve potrebne potvrde.

- Zaista bih želio da se dvorana napuni maksimalno koliko može jer to nam je stvarno potrebno. Drugačije je igrati pred punom dvoranom i zato pozivam sve zaljubljenike u košarku da dođu, da nas podrže i da zajedno, u jednoj sinergiji, izborimo plasman na Olimpijske igre i da uživamo u ta četiri dana vrhunske košarke - odaslao je poruku izbornik Mršić.

Kako u Spaladium arenu?