U Stobreču je održano pickleball prvenstvo Hrvatske. Zlatne su medalje uzeli Hrvati i Talijani

Na terenima Pickleball kluba 002 u Stobreču održan je drugi Croatian Open turnir koji je privuklo 52 igrača iz šest zemalja, osim naših predstavnika na Prvenstvu Hrvatske zaigrali su i igrači iz SAD-a, Italije, Švedske, Indije i Srbije.

Natjecanje se odvijalo u tri kategorije, u muškoj konkurenciji parova zlato su kraju osvojila braća Matej i Marko Lovrinović koji su u finalu u dva tijesna seta s 12:10 i 11:7 bili bolji od Luke i Karla Krstanovića. Treće mjesto pripalo je hrvatsko-švedskom paru Toma Babić - Fredrik Quistbergh koji su slavili protiv Roberta i Viktora Novaka.

U konkurenciji mješovitih parov zlato je otišlo u Italiju. Simona Castelnuovo i Luigi Teti u finalu su pobijedili američko-srbijansku kombinaciju Penny Smith Eifrig i Boris Nedić (11:3, 5:11, 11:7). Treće mjesto pripalo je Rei Banić i Kreši Obratovu.

U muškoj pojedinačnoj konkurenciji zlato je nakon velike borbe odnio američki Hrvat Karlo Krstanović pobijedivši u finalu Zvonimira Iličića (11:2, 11:8). U borbi za treće mjesto bronca je pripala Matku Vargi koji je s 15:3 bio bolji od Roberta Novaka.

- Split se još jednom potvrdio kao sjajan domaćin. Ovo je bilo drugo izdanje Croatian Opena za kojeg želimo da postane tradicionalan. Hvala svim igračima na povjerenju. Ovo je samo dokaz da pickleball u Hrvatskoj nezaustavljivo raste. Sport je atraktivan i dostupan svima. Još jednom pozivam sve da nam se pridruže – poručio je glavni organizator Natko Petrišić.

Od otvaranja najvećeg europskog pickleball centra u Stobreču ovaj je sport postao jako popularan među Splićanima, čemu svjedoče i brojna poznata lica koja se mogu sresti na terenima u Stobreču. Od Hajdukovaca navrate Marko Livaja, braća Luka i Mario Vušković, Rokas Pukštas, Adrion Pajaziti, Noa Skoko, Roko Brajković, Luka Jurak, kao i Antonio Plazibat, Mili Poljičak, Toni Kanaet...