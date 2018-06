Damir Mišković: Nigerija je baš divna! Imam njihovu putovnicu

Damir Mišković gotovo je tri desetljeća u neprekinutoj vezi s Afrikom, sa Nigerijom. Zapravo, od početka '90-ih nemjerljivo je više vremena proveo u zemlji Super Orlova nego u Rijeci ili na Pagu.

- Ćo, pa ja i jesam Nigerijac! - svojim zaraznim smijehom počinje Rijekin predsjednik. I govori istinu jer ima i - nigerijsku putovnicu.

- Predivna i golema zemlja, to je Nigerija. Nama je to teško pojmiti no populacija im broji skoro 200 milijuna ljudi i - svi su ludi za nogometom. Kad krene Svjetsko onda je to bez konkurencije tema br. 1 u državi. Utakmice se gledaju na terasama kafića i restauranta, na brodovima i brodicama, doslovno i na ulicu izvuku televizore pa gledaju na trotoarima. Svugdje je nogomet. Normalno, kad igra Nigerija onda je to još milijun puta izraženije. K'o kod nas: ludilo. Sve staje i samo su Super Orlovi važni. Uostalom, ne treba nam drugi podatak osim onog o broju prodanih kompleta dresova. Nijedna od svih država sudionica SP-a nije niti blizu prodaji dresa nigerijske reprezentacije. Prodali su između 2-3 milijuna dresova! Najtraženiji dres Mundiala...

Mišković podvlači i jednu specifičnost Crnog kontinenta.

- Nogomet briše razlike. Za vrijeme Mundiala iza svake afričke reprezentacije stoji cijela Afrika i to je fenomenalno za vidjeti. Ima ih 190 milijuna, a kad igraju onda još znaju da za njih navija - cijeli kontinent. Znam predsjednika Saveza, Amaju Pinnick, već je četiri godine na čelu nigerijskog nogometa. Inteligentan, nasmijan, srdačan... Znači ako me pitaš kakav je kao čovjek najbolji ti je opis: Afrika. Pinnick je kao Afrika - opet Mišković emitira svoj zaštitni znak, smijeh pun zarazne pozitive.

Bez obzira na neraskidive poveznice s Nigerijom kad tema dođe do kalinjingradske subotnje večeri, Mišković postaje 100% ozbiljan. Jer mu je na srcu Hrvatska i jer: pozna Nigeriju.

- Može se dogoditi utakmica nečije inspiracije ili da netko baš nema svoju večer, ali budimo svjesni da nam je prva utakmica Mundiala - strahovito opasna. Uđu li Nigerijci u susret sa onom svojom poznatom motiviranošću onda nas čeka jako, jako težak posao. To je mlada i iznimno brza momčad kojoj je izbornik udahnuo onaj neophodni dio njemačkog pristupa, a u Obi Mikelu, Moseu, Iwobiju, Iheanachu, Joelu Obiju... Imaju igrače koji igraju ili su igrali u Premiershipu i u Serie A. Dakle, sve je moguće, sigurno možemo do pobjede, ali: neće nam biti nimalo lako! - rekao nam je Nigerijac, Damir Mišković.

Foto: 24sata.hr

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.