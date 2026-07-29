Obavijesti

Sport

Komentari 1
IVAN CANJUGA

U Varaždinu protiv Jabloneca bio je prvo ime: 'Pripaziti na prekide, idemo po prolazak'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
U Varaždinu protiv Jabloneca bio je prvo ime: 'Pripaziti na prekide, idemo po prolazak'
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako su zabijali Tavares, Mamić i Mamut, 20-godišnjak je bio prvo ime varaždinskog sastava protiv češkog predstavnika

Admiral

Nakon prvog susreta 2. pretkola Konferencijske lige,  Luboš Kozel, trener Jabloneca nakon poraza od 3-2 istaknuo je da ga je najviše iznenadio veznjak Varaždina Ivan Canjuga. On je diktirao tempo varaždinske igre, u nekoliko navrata bio je opasan u svojim prodorima, a upisao je na kraju dvije asistencije. 

Iako su zabijali Tavares, Mamić i Mamut, 20-godišnjak je bio prvo ime varaždinskog sastava protiv češkog predstavnika. 

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Mislim da smo odigrali jako dobru prvu utakmicu. U nekim situacijama smo mogli biti bolji, pogotovo u prekidima, ali najvažnije je da smo pobijedili i da u Češku odlazimo s pogotkom prednosti. Riječ je o jakoj i čvrstoj momčadi koja je vrlo opasna iz prekida i na to moramo posebno paziti. Bit će to napeta utakmica, no nadamo se pobjedi - poručio je Canjuga u najavi susreta. 

Podsjetimo, Canjuga je nogomet započeo igrati u NK Nedeljanec, potom je igrao Varteks, da bi prešao u Akademiju NK Varaždin i onda je kao kadet otišao u Lokomotivu. U Varaždin se vratio u zimi prošle sezone i prometnuo se u jednog od najboljih pojedinaca varaždinskog sastava.  Iako je Canjuga igrao krilo u Lokomotivi, trener Nikola Šafarić instalirao ga je na zadnjeg veznog i to se pokazalo kao puni pogodak. Stigao je i poziv u hrvatsku U-21 reprezentaciju, a u novoj sezoni Canjuga opet blista. 

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama u talijanskoj trećoj ligi, nekadašnji hajdukovac u Gijonu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama u talijanskoj trećoj ligi, nekadašnji hajdukovac u Gijonu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026