U Varaždinu protiv Jabloneca bio je prvo ime: 'Pripaziti na prekide, idemo po prolazak'

Nakon prvog susreta 2. pretkola Konferencijske lige, Luboš Kozel, trener Jabloneca nakon poraza od 3-2 istaknuo je da ga je najviše iznenadio veznjak Varaždina Ivan Canjuga. On je diktirao tempo varaždinske igre, u nekoliko navrata bio je opasan u svojim prodorima, a upisao je na kraju dvije asistencije.

Iako su zabijali Tavares, Mamić i Mamut, 20-godišnjak je bio prvo ime varaždinskog sastava protiv češkog predstavnika.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Mislim da smo odigrali jako dobru prvu utakmicu. U nekim situacijama smo mogli biti bolji, pogotovo u prekidima, ali najvažnije je da smo pobijedili i da u Češku odlazimo s pogotkom prednosti. Riječ je o jakoj i čvrstoj momčadi koja je vrlo opasna iz prekida i na to moramo posebno paziti. Bit će to napeta utakmica, no nadamo se pobjedi - poručio je Canjuga u najavi susreta.

Podsjetimo, Canjuga je nogomet započeo igrati u NK Nedeljanec, potom je igrao Varteks, da bi prešao u Akademiju NK Varaždin i onda je kao kadet otišao u Lokomotivu. U Varaždin se vratio u zimi prošle sezone i prometnuo se u jednog od najboljih pojedinaca varaždinskog sastava. Iako je Canjuga igrao krilo u Lokomotivi, trener Nikola Šafarić instalirao ga je na zadnjeg veznog i to se pokazalo kao puni pogodak. Stigao je i poziv u hrvatsku U-21 reprezentaciju, a u novoj sezoni Canjuga opet blista.